A fost jale azi noapte in Constanta. Filtre si radare ale politiei peste tot. Ce se discuta pe retelele de Facebook

- Asociația Bistrița Civica ii cheama pe bistrițeni, sambata 10 august, in Piața Petru Rareș pentru a marca un an de la protestele reprimate violent de jandarmi in București. Membrii asociației bistrițene spun ca nu mai sunt dispuși sa accepte nepotismul și cer depolitizarea instituțiilor publice. Chemarea…

- Duminica, 21 iulie, in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au depistat un barbat, de 44 de ani, din Bucuresti, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 223, in localitatea Rasova, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat…

- Cea mai mare parte a Statelor Unite este lovita de un val de caldura extrema care a provocat mai multe decese, iar populația din statele afectate a fost avertizata sa nu iasa din case in timpul zilei pentru a se proteja. Intre timp, departamentul de poliție din Braintree, Massachusetts a transmis chiar…

- Politistii statiunii Mamaia au fost sesizati, in jurul orei 13.20, despre disparitia unui minor, de pe o plaja din statiunea Mamaia. Alexandru Ichim, in varsta de 12 ani, s a pierdut in jurul orei 10. Acesta purta pantaloni scurti de culoare gri, cu ancore pe lateral, si slapi de culoare bej. Cetatenii…

- Cladirea in care isi desfasoara activitatea postul de televiziune ucrainean 112.ua a fost tinta unui atac cu lansatoare de grenade, au informat sambata surse oficiale, citate de EFE, conform agerpres.ro. Potrivit unui comunicat al politiei ucrainene, incidentul a avut loc sambata dimineata…

- Ministerul de Interne a postat, joi seara, pe pagina de Facebook, un mesaj savuros adresat participanților la festivalul Neversea care ar putea incalca legea. Redam integral mesajul publicat de MAI pe Facebook: Pentru cei care inca nu ați ințeles, va anunțam ca la malul Marii Negre a inceput și festivalul…

- Un accident rutier spectaculos s a produs pe DN 39, in judetul Constanta, pe sensul de mers Mangalia Constanta, la 4 kilometri de la iesire din localitate. Astfel, cinci masini au fost implicate intr un carambol, insa, din fericire, potrivit politistilor constanteni, nu au fost inregistrate victime.Circulatia…

- Soferii care au parcat in statia de autobuz de pe strada Baba Novac din municipiul Constanta vor avea parte in aceasta dimineata de o surpriza neplacuta. Politistii locali au dispus ridicarea masinilor parcate neregulamentar astfel ca deja au fost luate din statia de autobuz autoturismele parcate. Sursa…