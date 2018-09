A fost inventat dispozitivul care poate PREVENI accidentul vascular cerebral sau ATACUL de cord

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea uriașa a saptamânii este vârful de tehnologie creat de cercetatorii australieni, un vis dorit de mulți ani și realizat în prezent: dispozitivul medical care previne AVC-ul și atacul de cord.

- Invatand sa deosebesti faptele de mituri, acest lucru te poate ajuta sa actionezi corespunzator in cazul in care cineva din preajma ta sufera un accident vascular cerebral (AVC). Faptul ca actionezi rapid poate face diferenta dintre viata si moarte. Astazi ne indreptam atentia in directia celor mai…

- O echipa de oameni de stiinta din China a dezvoltat un tip de plastic ce se degradeaza in apa sarata si ar putea contribui la diminuarea tendintei din ce in ce mai ingrijoratoare a poluarii oceanelor, relateaza miercuri Xinhua, preluata de Agerpres.

- Consumul de lapte integral previne atacul vascular cerebral (AVC), protejand corpul impotriva acestuia, conform unui studiu efectuat in Statele Unite, deși se credea ca laptele degresat si/sau semi-degresat este mai sanatos, scrie libertatea.ro.

- „Lui Viorel nu ii este deloc bine! De cand a venit acasa, de la atacul cerebral, nu prea mai poate sa vorbeasca. Obosește daca spune ceva. Este cumplit, dar adevarat, starea lui este grava și abia se deplaseaza. Ce sa spun…nu poate sa mai comunice cu mine decat prin semne și, uneori, in cazuri fericite,…

- Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor a lansat marti in dezbatere un proiect care prevede infiintarea in spitalele judetene de urgenta de centre pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut. "Este un proiect de lege de urgenta, spunem noi, pentru ca accidentul…

- Varsta la care poate aparea un accident vascular a scazut semnificativ in ultimii 25 de ani. Motivul ar fi imposibilitatea omului de a se adapta la schimbarile permanente tipice societații contemporane, care-i...

- AVC, tratat in toate spitalele judetene de urgenta din 2019 Accidentul vascular cerebral (AVC) va fi tratat de anul viitor în toate spitalele județene din România, a declarat ministrul Sanatații, Sorina Pintea la cea de-a VIII-a ediție a Cursului European de Neuroreabilitare-RoNeuro Brain…