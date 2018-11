Stiri pe aceeasi tema

- O analiza a crimelor din ultimii 5 ani, realizata de Parchetul General, arata ca omuciderile nu sunt specifice unei anumite regiuni, dar 3 4 judete s au regasit anual in topul celor mai multi criminali, informeaza adevarul.roIncercand sa faca o radiografie a crimei in Romania, procurorii Parchetului…

- Cele mai multe crime din Romania au loc pe strada. Asta rezulta recentul studiu realizat de expertii din Parchetul General care subliniaza ca activitatea de preventie realizata de catre organele de mentinere a ordinii publice, politie si jandarmerie nu este eficienta. In plus, specialistii au analizat…

- Studiul este facut pe o perioada de 5 ani, fiind analizate crimele comise la nivelul Romaniei in perioada 2011-2015. Desi statisticile arata ca fenomenul criminal nu este specific unei anumite regiuni, regasindu-se cu aceeasi intensitate atat in Moldova, cat si in Dobrogea sau Maramures, 3-4 judete…

- Analistii Parchetului General au facut si un top al zodiilor cele mai ucise. Studiul este facut pe o perioada de 5 ani, fiind analizate crimele comise la nivelul Romaniei in perioada 2011-2015. In perioada analizata, cele mai multe victime ale criminalilor au fost in zodia Leu (213 de victime), Fecioara…

- Zonele bogate genereaza crima la fel sau chiar mai mult decat cele sarace. Asa arata cel mai recent sudiu facut de expertii din Parchetul General care subliniaza ca fenomenul criminal nu este specific unei anumite regiuni, regasindu-se cu aceeasi intensitate atat in Moldova, cat si in Dobrogea sau Maramures.…

- Zonele bogate genereaza crima la fel sau chiar mai mult decat cele sarace. Asa arata cel mai recent sudiu facut de expertii din Parchetul General care subliniaza ca fenomenul criminal nu este specific unei anumite regiuni, regasindu-se cu aceeasi intensitate atat in Moldova, cat si in Dobrogea sau Maramures.…

- Zonele bogate genereaza crima la fel sau chiar mai mult decat cele sarace. Asa arata cel mai recent sudiu facut de expertii din Parchetul General care subliniaza ca fenomenul criminal nu este specific unei anumite regiuni, regasindu-se cu aceeasi intensitate atat in Moldova, cat si in Dobrogea sau Maramures.…

- Revista Forbes a publicat lista cu cei mai bogati agenti din sport. Topul este condus de Scott Boras, reprezentant al jucatorilor de baseball, cu comisioane in valoare de peste 105 milioane de dolari si contracte in valoare totala de 1.9 miliarde. Din top 10 fac parte 4 agenti din fotbal.