- Un tanar absolvent de facultate din orașul Rovinari, județul Gorj, a murit dupa ce mașina in care era s-a ciocnit cu un alt autoturism, in Anglia, acolo unde a plecat la munca pentru ca in Romania nu și-a gasit serviciu. Mama acestuia nu are bani pentru repatriere. Familia lui Catalin Manolache, din…

- Tanarul de 28 de ani care a fost ars in explozia din Piatra Neamt a murit astazi. El a fost transferat saptamana trecuta la un spital din Belgia. Barbatul, care implinea astazi 28 de ani, a suferit arsuri pe 70% din corp. El a ajuns in Belgia cu doua bacterii contractate in Romania. Știre in […] The…

- Un tanar de 22 de ani din Constanța a fost accidentat mortal de un sofer care a fugit de la locul faptei. Cosmin Duca a traversat o strada la cativa metri de trecerea de pietoni. In acel moment el a fost izbit in plin de o masina. Soferul a fugit de la locul tragediei, in […] The post Cosmin a murit…

- Drama fara margini in doua familii! Doua persoane au murit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa in aceasta dupa-amiaza in județul Vaslui. In urma accidentului rutier, s-a inregistrat o a treia victima! Din fericire, aceasta a fost scoasa in viața din ghemul de fiare in care…

- Accident cumplit in marți dimineața (9 octombrie), pe DN1, la Baicoi. O persoana a murit, iar o alta este in stop cardio-respirator, dupa un carambol violent. Centrul Infotrafic, din Inspectoratul General al Politiei Romane, a transmis ca in accidentul de pe DN 1 Ploiesti – Brasov, produs pe raza localitatii…

- Maricica Hodorca este printre puținele femei din Romania care prefera sa ingrijeasca batrani la noi in țara, decat sa mearga in Italia, unde ar caștiga mult mai bine. Femeia marturisește sincer ca este mult mai fericita in Romania, deși caștiga pe luna 320 de euro, fiind angajata la Direcția de Asistența…

- La 58 de ani, Marian Didu face parte din clubul exclusivist al proprietarilor de Bentley și este unul dintre bogatașii din umbra ai țarii noastre. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, filmari unice de la nunta secreta a multimilionarului cu blondina care i-a furat inima.…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut cu putin timp in urma pe o sosea din Ungaria. Conform informatiilor transmise de presa maghiara, trei autoturisme – unul inmatriculat in Ungaria si doua in Romania – s-au ciocnit. In urma impactului si-au pierdut viata trei persoane, intre care doi romani.…