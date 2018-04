Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Texas a fost arestata dupa ce a impușcat in cap, din greșeala, un barbat. Femeia se juca cu arma incarcata in mașina, la o benzinarie din Houston. Ea le-a spus polițiștilor ca nu știa ca pistolul este incarcat. Victima este in coma, scrie nypost.com. Poliția a declanșat…

- Astazi, un barbat, de 70 de ani, din municipiul Medgidia, a condus un autoturism pe strada Panselutelor catre strada Lalelelor din municipiu, iar, potrivit politistilor, in dreptul unui imobil, pe fondul neatentiei in conducere, a pierdut controlul asupra directiei, intrand in coliziune cu doua autoturisme…

- Se intampla in municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, Romania, in anul 2018: un barbat a fost concediat de la locul de munca, a suferit un șoc emoțional și a ajuns la psihiatrie, dupa ce a fost imobilizat, in plina strada, de patru polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul IPJ…

- Un barbat de 43 de ani din Ramnicu Sarat a fost retinut, marti, dupa ce a injunghiat o cu un cutit pe fosta concubina, care era internata la un centru de protectie a victimelor violentei in familie. Potrivit unui comunicat al IPJ Buzau transmis miercuri AGERPRES, politisti de investigatii criminale…

- Un barbat de 34 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, acesta lovind cu masina pe care o conducea o femeie care traversa strada. Pietonul i-a aparut brusc in fata, iar conducatorul auto nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul.

- O tânara care a lucrat la pizzeria Dolce Vita, de pe strada Piezișa, îi acuza pe patroni ca nu i-au facut contract de munca și nu au platit-o. ”Am fost amenintata sa sterg postarea, dar totusi ar trebui sa stea sus! ATENTIE mare la acesti 2…

- Romania s-a calificat incredibil la Cupa Mondiala de rugby din 2019, care va avea loc in Japonia. Accesul direct la turneul final a fost facilitat de Belgia, care a invins Spania, principala adversara a ”stejarilor”, cu scorul de 18-10. Romania a ocupat locul 2 in Rugby Europe International…

- Un locuitor al raionului Basarabeasca va face opt ani de detentie, iar concubina acestuia cu un an mai putin, fiind recunoscuti vinovati de comiterea traficului de persoane, in scop de exploatare prin cersetorie. Ambii au fost luati sub straja din sala de judecata.

- Un clujean a surprins, miercuri, o femeie care și facea nevoile în plina zi, pe strada, pe strada Bibliotecii, din Cluj-Napoca.”Azi in Cluj Napoca pe strada Bibliotecii (vizavi de Profi Marasti) o femeie se usureaza in mijlocul strazii.Vi se pare un gest frumos?”,…

- O femeie din Iasi va plati despagubiri, dupa ce sotul a aflat de pe Facebook ca a fost inselat. Sentinta este una luata in premiera de Judecatoria Iasi. Judecatorii au obligat-o pe femeia din Iasi sa plateasca 2.000 de lei fostului sot, ca despagubiri morale, dupa ce barbatul a aflat de pe Facebook…

- De 8 martie, o femeie din Arges e in pericol sa isi piarda viata. Sotul ei a injughiat-o de doua ori, apoi a incercat sa se sinucida. Ambulanta chemata sa ii ofere ajutor victimei a acordat ingrijiri agresorului, pe care l-a dus de urgenta la spitalul din Pitesti.

- Zi de coșmar pentru o femeie dintr-o comuna argeseana. A fost injunghiata in plina strada si ore in sir nu i-a venit nici o ambulanta in ajutor. Chiar sotul femeii a vrut sa o omoare si apoi a incercat si el sa-si ia viata.

- Un barbat de 47 de ani și-a injunghiat iubita pe o strada din județul Argeș chiar de Ziua Femeii. Dupa ce a comis gestul ingrozitor, acesta a incercat sa se sinucida. Cei doi au ajuns ulterior la spital in Pitești. Femeia a fost supusa imediat unei operații chirurgicale fiindca a suferit…

- In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea unei talharii, pe raza localitații Fizeșu Gherlii. Din cercetari a reiesit ca luni, 5 martie, in jurul orei 20:00, barbatul, in varsta de…

- Un accident a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe strada Emile Zola din Timisoara. "O femeie de 29 ani a condus un autoturism pe strada Emile Zola, iar la intersectia cu strada Bujorilor nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism ce se deplasa din sens opus, condus de un barbat de 30…

- La data de 4 martie a.c., ora 16.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vizantea-Livezi au fost sesizați de catre o femeie, din localitate, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a apelat-o pe telefonul fix, s-a recomandat a fi avocatul ginerelui sau si i-a comunicat faptul ca acesta…

- Femeia și barbatul calatoreau impreuna cu tramvaiul. La un moment dat, barbatul a inceput sa o loveasca cu pumnii pe femeie, apoi a injunghiat-o. O calatoare, martor al intregii scene, l-a alertat pe vatman si a sunat la 112. "In cursul zilei, politistii au fost sesizati cu privire…

- Ieri, 4 martie 2018, in jurul orei 17.15, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 56 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada A.I. Cuza din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Un tanar de 30 de ani din Slivilești a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior pus sub control judiciar sub acuzația de furt calificat. Potrivit poliției, acesta ar fi sustras un autoturism ce aparține unui barbat, de 37 de ani, din comuna Vagiulesti, care se afla parcat pe strada Minerului, din…

- La o zi dupa ce primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook un atac dur la adresa PSD Timis, filiala judeteana a social-democratilor i-a dat edilului o replica la fel de lunga, pe aceeasi retea de socializare. Intr-o postare de pe pagina PSD Timis se arata ca primarul Timisoarei sufera de…

- Un barbat din Carolina de Nord a fost impușcat mortal, luni, in timp ce se plimba pe strada și facea un live pe Facebook, ajutat de un selfie stick, scrie digi24.ro.Prentis Robinson se plimba pe strada Jerome, cand un barbat s-a apropiat de al și a tras patru focuri de arma.

- De 8 martie, Stefan Banica Jr. aduce pe scena Salii Dalles legendarul sau concert acustic, „Te iubesc, femeie!”, prin care aduce un omagiu tuturor femeilor princele mai frumoase cantece de dragoste ale sale. De aceasta data insa, concertul artistului va capata cu adevarat valente de legenda. In cadrul…

- Primarul din Adancata a sunat marti, in jurul orei 6.30, la serviciul de urgenta 112, dupa ce a gasit-o pe femeia de 83 de ani pe strada, inconstienta, acoperita de zapada. Femeia a fost preluata de ambulanta si transportata la Spitalul din Urziceni, unde i-au fost aplicat manevrele de resuscitare…

- Un tanar de 24 de ani, din Oraștie, a fost reținut, luni seara, dupa ce i-a smuls poșeta unei femei de 48 de ani, din Alba Iulia, in zona Bazinului Olimpic. Alertați prin 112, 8 polițiști și 4 jandarmi au plecat in urmarirea faptașului pe care au reușit sa-l prinda, in scurt timp, in zona drumului care…

- Un barbat din Suceava care a pretins ca este femeie, e cercetat penal pentru fraude informatice. Acesta și-a creat un cont fals pe o rețea de socializare și, dupa ce a determinat un timișorean sa se indragosteasca de ”ea” l-a determinat sa ii vireze o suma importanta de bani. Polițiștii specializați…

- Scene șocante s-au derulat, saptamana trecuta, pe strada, in fața unui bar din Bumbești-Jiu. Un tanar de 24 de ani, din localitate, a fost lovit de mai multe ori cu un cuțit, iar medicii au fost nevoiți sa-i amputeze un picior. Iulian are insa in continuare nevoie de ajutor. „Am…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- Un autoturism condus de o femeie din Galati a fost implicat intr-un accident de circulatie. In urma impactului, o femei si-a pierdut viata. Accidentul a avut loc pe strada din municipiu unde masina in care se afla femeia a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, informeaza agentia de stiri Mediafax.

- Trei persoane au ajuns la spital, joi seara, doua dintre ele fiind batute crunt de doi indivizi, iar o a treia lovita cu un cutit in zona fetei, in satul Izvoru din comuna Ganeasa, judetul Olt. Imaginile cu scandalul au ajuns pe Facebook.

- Femeia a fost batuta cu pumnii si picioarele chiar in fata trecatorilor care au privit nepasatori intreaga scena. La un moment dat un barbat a sarit in ajutorul victimei insa a fost si el batut si a ajuns la spital. "Pacientul s-a prezentat cu cefalee, varsaturi, in urma unei agresiuni. A…

- Un medic din Galati s-a sinucis intr-un hotel din Constanta. Femeia disparuse de acasa de trei zile, iar prietenii daduse alerta pe Facebook si au cautat-o disperati. Din primele informații, femeia avea varsta de 50 de ani si s-a sinucis luand pastile, scrie rtv.net.

- O femeie a fost injunghiata in spate dupa ce a fost prinsa intr-o casa straina, in patul conjugal al unei familii. Victima si sotul agresoarei intretineau relatii in acelasi pat cu o batrana.

- Un barbat a fost amendat si i s-a intocmit dosar penal, dupa ce luni a amenintat angajatele salonului de coafura din Titu, unde o tanara a fost injunghiata mortal pe 23 ianuarie, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. ''Astazi, 29 ianuarie, politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Femeie injunghiata, langa o gradinița din Capitala. Nu se cunoaște starea femeii, dar o ambulanța a sosit la fața locului. Atacul a avut loc pe strada Agricultori din București. Ulterior, un barbat, posibil agresorul, ar fi incercat sa se sinucida. Știre in curs de actualizare. FOTO – Arhiva CITEȘTE…

- O femeie din Constanta a intrat cu masina pe o plaja din municipiu, iar autoturismul a ramas blocat in gheata formata la tarm. Ea a fost convocata la Politie pentru vineri si risca o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de lei. Politistii s-au autosesizat dupa aparitia pe Facebook a unei fotografii…

- Ies la iveala noi detalii socante despre atacul din Bucuresti. Cu a actionat criminala abia eliberata din puscarie? Totul e halucinant. Scoasa din puscarie in noiembrie 2017 in baza recursului compensatoriu l-a injunghiat pe batran pentru ca a deranjat-o dintr-o discutie, conform observator.tv.Citește…

- O femeie a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca a încercat sa omoare, aparent fara motiv, un barbat pe care l-a urmarit pe strazile din sectorul 2 al Capitalei.

- Oana Zavoranu nu mai tace. Vedeta a scris din nou un mesaj dur pe contul de socializare, in care face referire la vedetele care se machiaza in exces și la cele care promoveaza anumite produse. Oana Zavoranu s-a dezlanțuit din nou in mediul virtual. Mesajul ei a starnit reacții neașteptate in randul…

- La data de 21.01.2018, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore fata de inculpata D.A.M. sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor calificat. Potrivit procurorilor,…

- Sambata, 20 ianuarie, sunt așteptați in Capitala zeci de mii de oameni, potrivit evenimentului organizat pe pagina de Facebook a comunitații Corupția Ucide, care vor manifesta fața de modificarea legilor Justiției, Codului penal și Codului...

- Impact cu victime pe trecerea de pietoni din zona Potcoavei de Aur, mai exact la trecerea aflata la intersectia strazilor prelungirea Traian cu Brailei. Un taxi a lovit o femeie de 69 de ani, miercuri, in tmp ce aceasta trecea strada pe marcajul pietonal intr-un grup de pietoni. Doar femeia a fost acrosata…

- Sambata, in jurul orei 17, in timpul executarii atribuțiilor de serviciu pe strada Cometului din Ploiești, o patrula mixta de siguranța publica din cadrul Secției nr. 1 a observat o femeie, avand un comportament suspect, care a urcat intr-un taxi. S-a procedat la urmarirea autoturismului,…

- Atacul terifiant al cainilor Amstaff a avut loc in cursul amiezii de ieri, pe strada Tanasescu, aproape de Podul de Piatra. Doua exemplare din cele trei detinute de Silvia Albu, o ieseanca in varsta de 60 de ani, au sarit gardul de plasa de fier al curtii si au atacat trei persoane aflate pe strada.…

- O femeie a murit dupa ce a fost spulberata de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs aseara, pe strada Calea Ieșilor din sectorul Buiucani.Din pricina ranilor grave, victima, in varsta de aproape 40 de ani, s-a stins pe loc.

- Persoana vatamata a mentionat ca a retinut fizionomia persoanei care i a retras fraudulos banii, iar ulterior, plimbandu se prin cartier, a observat un barbat ale carui trasaturi semanau foarte mult cu cel care aparea in inregistrarile video prezentate de politisti. Acesta l a verificat pe Facebook,…

- O românca în vârsta de 44 de ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit pe o strada din Londra chiar de fostul iubit, un barbat de 45 de ani din Vaslui. Femeia se întorcea de la munca atunci când a fost atacata de agresorul înarmat cu un cuțit…