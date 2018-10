Stiri pe aceeasi tema

- Irina Vladuca Marghiloman, nepoata marelui politician Alexandru Marghiloman, a lansat, joi seara, Asociația „Alexandru Marghiloman”, printr-o festivitate gazduita de Vila Albatros. Fundația are avea trei scopuri principale: sprijinirea copiilor aflați in situații de risc, susținerea studenților care…

- Invitatul special al evenimentului, trupa Proconsul, care confirmase din luna iunie participarea pro bono, s-a retras. Organizatorii evenimentului iși cer scuze fața de persoanele care au cumparat deja bilete la Balul Bucuriei, in speranța ca ii vor vedea și pe membrii trupei pe scena. ATCA…

- Toamna se numara….EVENIMENTELE CULTURALE! In aceasta saptamana, spre final au loc doua “lansari” deosebite: Asociatia de binefacere “Alexandru Marghiloman” (la Buzau – la Vila “Albatros” – Centrul Cultural Alexandru Marghiloman) si aparitia volumului “„Rm. Sarat, un judet mandru de trecutul sau”, de…

- 19 primari cer Guvernului fonduri pentru a asigura caldura in aceasta iarna Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. 19 primari din tara cer Guvernului fonduri pentru a asigura caldura în sezonul rece. Solicitarile au fost facute într-o sedinta cu ministrul Finantelor.…

- Actorul Adrian Nicolae, dat afara la inceputul acestui an din Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” in urma unei sanctiuni aplicate in luna aprilie 2017, si care a obtinut, recent, in instanta, anularea respectivei sanctiuni, face dezvaluiri legate de modul in care directorul respectivului asezamant,…

- 27 de elevi și 17 de profesori de la liceele profesionale și tehnice din județul Buzau au absolvit cursurile Școlii de Vara a Ligii Elevilor Meseriași, care a avut loc in Poiana Brașov. Ei se pregatesc pentru a deveni o voce pentru educația profesionala și tehnica și sa propuna decidenților soluții…

- Baia Mare – Capitala Tineretului din Romania a gazduit in 18-19 august doua mari evenimente pregatite de ONG-urile baimarene. Este vorba despre ONGFest Baia Mare și Rivulus International Dance Festival, proiecte care au oferit oportunitați, contexte de invațare și momente inedite tinerilor baimareni.…