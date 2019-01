Stiri pe aceeasi tema

- Un vanator a fost atacat de urs in timp ce se afla la o partida de vanatoare de mistreți. Victima este un cetațean ungur iar ceilalți vanatori au pus ursul pe fuga tragand focuri de arma in aer. Vanatorul a fost mușcat serios dar medicii i-au acordat de urgența ingrijiri. "Vorbim despre un grup de zece…

- Un individ din Iași și tatal sau au fost arestați dupa ce au omorat in bataie un consatean, in seara de Craciun. Barbații din comuna Belcești l-au batut cu un par mai bine de 30 de minute, pana ce omul a murit in chinuri. Agresorii și-au recunoscut parțial faptele in fața polițiștilor, dar au spus ca…

- Dupa 32 de ani de captivitate, o femeie din Argentina s-a intors acasa chiar in ziua de Craciun. Ea a fost salvata ca urmare a unei actiuni comune a politiei argentiniene si boliviene, conform digi24.ro.Femeia, care are acum 45 de ani, a cazut victima a traficantilor de persoane pe cand avea…

- Chiar acum inainte de Craciun cand mii de oameni zboara catre casele lor, au fost nevoiti sa ramana care in avion si sa astepte ore intregi care in aeroport in salile de asteptare. Aeroportul fiind inchis din cauza catorva drone ce au ajuns in spatiul de decolare al aeroportului Gatwick de langa Londra!…

- Al patrulea mort in atentatul de la Strasbourg este un tanar jurnalist italian, Antonio Megalizzi, in varsta de 28 de ani, au precizat vineri pentru AFP surse din cadrul Ministerului de Externe italian, relateaza agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute scoase la suprafața: Avere uriașa pentru…

- Doua persoane au murit marti seara in timpul atacului comis in zona Targului de Craciun de la Strasbourg de Cherif Chekkat, un delincvent radicalizat, in varsta de 29 de ani, ucis de politie dupa doua zile in care a fost intens cautat. O a treia persoana a decedat joi, iar una dintre victime ramane…

- Nu este pentru prima data cand actrita de 57 de ani este internata intr-o clinca de dezintoxicare. Numai anul acesta ea a ajuns inca de doua ori. Mai intai, in luna februarie a atacat un politist care a fost chemat sa investigheze o disputa domestica, motiv pentru care a fost internata. La scurt timp,…

- Un barbat in varsta de 58 de ani, din comuna Bod Sat, judetul Brasov, a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost atacat de un urs in timp ce se afla pe camp. Victima este in stare stabila, transmite corespondentul MEDIAFAX.