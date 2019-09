A fost inaugurată Via Transilvanica A fost inaugurata Via Transilvanica Doua borne kilometrice de pe Via Transilvanica, drumul turistic de aproximativ de 1000 de kilometri care va strabate România de la intrarea Dunarii în tara pâna în Bucovina, au fost amplasate, ieri, la Drobeta-Turnu Severin. Proiectul este derulat de Asociatia Tasuleasa Social, iar primii aproape 400 de kilometri din acest traseu, care va putea fi parcurs cu piciorul sau cu bicicleta, au fost deja marcati. La Drobeta-Turnu Severin, Via Transilvanica porneste din locul în care acum 153 de ani… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Svinita, comuna de pe malul Dunarii aflata la granita dintre judetele Mehedinti si Caras-Severin, in care clima cu influente meditaraneene a permis cultivarea smochinilor de peste 500 de ani, este supranumita si „taramul smochinelor”, caci smochinii cresc in aproape toate gospodariile localnicilor,…

- Județul vecin Caraș- Severin gazduiește una dintre cele mai spectaculoase locuri din țara noastra. Aici se afla prima stațiune lacustra din Romania, apare pe site-ul notabn.ro. Proiectul a fost realizat cu ajutorul unei finanțari europene și s-a concretizat cu amenajarea in localitatea Berzasca…

- „Diaspora – Educatie si Formare. AmbasaDOR de BUCOVINA"este o manifestare care reuneste practicienii si cercetatorii romani din domeniul educational care activeaza in Romania si in scoli din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii. Proiectul este initiat si organizat de ...

- Peste 3.000 de locuitori ai Piteștiului și-au exprimat susținerea pentru construirea centrului comercial și a pasarelei auto și pietonale din cartierul Tudor Vladimirescu prin semnarea unei petiții publice. Susținerea larga de care se bucura proiectul confirma faptul ca acesta raspunde unor nevoi importante…

- Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati (AFDJ) si Santierul Naval Damen Mangalia au semnat contractul de modernizare si retehnologizare a remorcherului maritim multifunctional cu clasa de gheata Perseus. Contractul in valoare de peste 49 milioane lei a fost castigat de Santierul Naval Damen Mangalia,…

- Pedeapsa cu inchisoarea pentru cazurile de „parasire, alungare sau lasare fara ajutor” ”Copiii majori apti de munca sunt obligati sa-si intretina si sa-si ingrijeasca parintii inapti de munca, aflati in dificultate, necesitand sprijin material”, prevede un proiect de lege depus de 74 de parlamentari,…

- Actorul Cuzin Toma, cunoscut in special pentru celebrul rol Firicel din „Las Fierbinți”, anunța organizarea unei proiecții de film in sat. Prin acest eveniment iși propune sa ofere, cu precadere copiilor și tinerilor, propriul exemplu de reușita, subliniind faptul ca oricine, chiar și cu resurse minime,…

- Veste proasta pentru romani. Vor lucra si in WEEKEND fara zile libere in compensatie Veste șoc pentru toți angajații din Romania. Ar putea lucra și in weekend. Proiectul care dinamiteaza viața tuturor a ajuns deja pe masa Parlamentului. Inițiatorii legii spun ca proiectul este benefic atat pentru angajatori,…