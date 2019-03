A fost inaugurată Camera de Comerț Bilaterală România-Egipt Apar noi oportunitați de afaceri pentru firmele romanești in contextul inaugurarii Camerei de Comerț Bilaterala Romania-Egipt, in urma semnarii, luna trecuta, la Cairo, a protocolului de liber schimb intre Romania și Egipt. “Este inca o caramida pusa la cladirea zidului relației celor doua țari. Relațiile noastre au inceput cu mult timp in urma, in istorie […] A fost inaugurata Camera de Comerț Bilaterala Romania-Egipt is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

