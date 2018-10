A fost inaugurat cel mai mare aeroport al lumii. E foarte aproape de Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inaugurat luni la Istanbul un nou aeroport de dimensiuni faraonice care simbolizeaza apetitul sau pentru proiecte uriase de infrastructura si care ar urma sa devina pe termen lung cel mai mare din lume, relateaza AFPpreluata de Agerpres. "Sper ca aeroportul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a solicitat premierului Viorica Dancila sa faca „pasii necesari impotriva persoanelor si institutiilor din Romania“ care au legaturi cu miscarea gulenista, considerata de Ankara „terorista“. Dancila a pastrat tacerea. Specialistii consultati de „Adevarul“…

- Oficialii guvernamentali romani, aflati intr-o vizita oficiala in Turcia, au stabilit cu presedintele Recep Tayyip Erdogan depasirea pragului de 10 miliarde de dolari in schimburile comerciale dintre cele doua tari, anunta marti ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Premierul Viorica Dancila se afla in vizita oficiala in Turcia , unde s-a intalnit cu președintele turc, Recep Tayyip Erdogan. Guvernul a publicat, luni seara, imagini de la intalnirea celor doi politicieni. In cadrul vizitei in Turcia, Dancila s-a intalnit cu Levent Gok, președintele in exercițiul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va efectua o vizita oficiala in Republica Moldova in perioada 17-18 octombrie, anunta ambasadorul turc la Chisinau, Gurol Sokmensuer, citat de Unimedia. Ambasadorul Gurol Sokmensuer a facut acest anunt dupa intrevederea pe care a avut-o cu presedintele…

- Intr-o perioada agitata pe plan mondial, Turcia este un punct de discutie extrem de fierbinte si actual, pe agendele economice, sociale sau politice are marilor poli de putere. Nici pentru Romania nu este un subiect de ignorat, in contextul relatiilor...

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata, la congresul partidului sau islamo-conservator AKP, ca Turcia „nu se va preda“ Statelor Unite, continuand astfel disputa cu Washingtonul care a dus, in ultima perioada, la deprecierea lirei turcesti in raport cu dolarul american.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat sambata, intr-un editorial publicat in „New York Times“, ca parteneriatul țarii sale cu Statele Unite este in pericol, avertizand ca Ankara ar putea sa-și caute „noi aliați“ in cazul in care Washingtonul continua sa-i arate „lipsa de respect“.