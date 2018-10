A fost inaugurat cel mai lung pod peste mare din lume. A costat 20 de miliarde de dolari VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Statul chinez a deschis marți circulației rutiere cel mai lung pod maritim din intreaga lume, care a necesitat 9 ani de lucrari și peste 400.000 de tone de oțel. Podul are o lungime de 55 de kilometri și include un tunel subacvatic cu lungimea de 6 kilometri, dar și doua insule artificiale. Noua construcție…

- China este in atenția tuturor in aceste zile. Cea mai ambițioasa construcție a sa a fost inaugurata. E vorba de cel mai mare pod din lume. De ce era nevoie de așa ceva? Podul inaugurat recent de China face legatura intre Hong Kong, fosta colonie britanica, Macao, fosta colonie portugheza, si orasul…

- Cel mai lung pod de trecere a marii din lume a fost deschis oficial in China. Acesta leaga Hong Kong și Macao de Zhuhai, un principal oraș chinezesc. Podul se intinde pe 55 de kilometri si incorporeaza 400.000 de tone de otel, scriu jurnalistii de la CNN, si include un tunel scufundat de 6,7 kilometri. Constructia…

- China a inaugurat, astazi, cel mai lung pod maritim din lume, cu o lungime de 55 de kilometri, dupa o investitie de 20 de miliarde dolari si lucrari ce au durat noua ani, conform CNN. Podul face legatura intre orasul chinez Zhuhai, Hong-Kong si Macao.

- China a inaugurat, marti, cel mai lung pod maritim din lume, cu o lungime de 55 de kilometri, dupa o investitie de 20 de miliarde dolari si lucrari ce au durat noua ani, transmite CNN. Podul face legatura intre orasul chinez Zhuhai, Hong-Kong si Macao.

- Președintele chinez Xi Jinping va inaugura în zilele urmatoare unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura, un pod maritim lung de 55 km care va lega orașul chinez Zhuhai de Hong Kong și Macao.

- Pe 24 octombrie președintele chinez Xi Jinping va inaugura unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura din China, un pod lung de 55 km care va lega orașul chinez Zhuhai de Hong Kong și Macao. Timpii de calatorie vor scadea de la peste trei ore, la sub 40 de minute și China spune ca regiunea…

- Tesla intentioneaza sa investeasca cinci miliarde de dolari in construirea unei fabrici in China, in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…