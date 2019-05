Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 5 mai, in cadrul evenimentului "VETERUN", Echipa Invictus Romania va da startul antrenamentelor pentru participarea la cea de a cincea editie a Jocurilor Invictus "Invictus Games Haga 2020".Cu acest prilej va fi prezentat lotul largit al echipei si se va organiza un stand cu materialele folosite…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a avertizat asupra riscului ingerintei Rusiei in alegerile legislative prevazute sa se desfasoare in luna octombrie in Canada. "In cursul ultimilor ani am asistat la o crestere a amestecului sau a implicarii actorilor straini in procesele democratice. Am…

- Bianca Andreescu, 18 ani, locul 24 WTA, devine rapid una din cele mai apreciate sportive din Canada, are tot mai mulți fani și este tot mai mult in centrul atenției. Bianca Andreescu a fost invitata de onoare vineri noapte la meciul de fotbal dintre Toronto FC și New York City, echipa lui Alex Mitrița,…

- La 34 de ani, varsta implinita pe 26 ianuarie anul acesta, și dupa ce a devenit tatic, Florin Mergea o ia de la capat in tenis, incercand poate ultimul urcuș al carierei, inainte de retragere. Florin Mergea a picat pana pe locul 513 ATP la dublu. A caștigat 640$ Component al echipei de Cupa Davis, Mergea…

- Fastuosul Palat Prezidential din Abu Dhabi a fost inaugurat. Piloni aurii, candelabre din cristale, pereti in stil aristocratic, toate pot fi admirate acum de vizitatori.Primii turisti care au trecut pragul palatului chiar in prima zi de inaugurare au fost supusi unui control riguros.

- Arhitectii chinezi au proiectat o noua magaconstructie rupta din fantezia science fiction. Un „zgarie-nori orizontal” va trona deasupra unui complex ... The post Fantezia SF a arhitectilor chinezi nu are limite. Un „zgarie-nori orizontal” va fi inaugurat pana la sfarsitul anului | VIDEO appeared first…

- Guvernul Canadei a informat Ambasada Republicii Moldova ca legislatia aceste țari nu poate aproba deschiderea sectiilor de votare pe teritoriul Canadei” pentru scrutinul din anul 2019, în afara misiunilor diplomatice. Prin urmare, la alegerile din 24 februarie 2019, moldovenii…

- Guvernul Canadei a informat Ministerul de Externe de la Chisinau ca legislatia canadiana nu permite deschiderea sectiilor de vot a statelor terte, in afara misiunilor diplomatice, pentru scrutinul electoral din 24 februarie 2019.