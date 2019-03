Stiri pe aceeasi tema

- O mama a fost gasita moarta in locuința ei, ținandu-și bebelușul in brațe. Femeia a fost impușcata de soțul ei, dupa ce i-a cerut divorțul. Criminalul a lasat copilul la pieptul mamei lui decedate, punandu-i viața in pericol.

- Un barbat de 56 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, conducerea unui autovehicul neinmatriculat si conducere sub influenta alcoolului, dupa ce a acrosat un pieton care se deplasa pe marginea partii carosabile.

- Trupul neinsufletit al copilului se afla la morga Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui și nu a putut fi dat familiei, pentru ca autoritatile nu au gasit o solutie pentru eliberarea certificatului de deces. Bebelușul a fost nascut, in luna noiembrie, la domiciliu, de o femeie din comuna Rosiesti, care…

- Caz revoltator la Vaslui, acolo unde cadavrul unui bebelus este tinut de mai bine de doua luni la morga. Autoritatile nu au reusit, in tot acest timp, sa faca necropsia micutului si nici nu au gasit o cale de a elibera certificatul de deces. S-a intamplat la Gura Idrici, comuna Rosiesti, acolo unde…

- O femeie palestiniana a fost impuscata mortal de armata israeliana in cursul protestelor desfasurate vineri dupa-amiaza la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta surse medicale palestiniene citate de site-ul Ynetnews.com, potrivit mediafax.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul…

- Un tanar de 20 de ani a fost acuzat de crima dupa ce o fetița de șapte ani a fost impușcata mortal in timp ce se afla intr-o mașina alaturi de familie. Fetița a murit pe loc, in timp ce mama ei...

- Un barbat din Marea Britanie a avut parte de cea mai cumplita experiența a vieții sale. A adormit cu bebelușul de doar patru saptamani in brațe, iar cand s-a trezit a descoperit ca acesta nu mai...

- Un avocat clujean a castigat procesul intentat mai multor institutii ale statului roman de familia unei femei de 29 de ani din Targu Mures, care a fost impuscata mortal de concubin. Politia a fost acuzata de pasivitate, in conditiile in care victima a depus doua plangeri penale impotriva barbatului,…