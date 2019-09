A fost identificată o nouă specie de dinozaur în Japonia. Ce vechime au oasele descoperite O echipa de cercetatori din Japonia a identificat o noua specie de dinozaur in timpul procesului de reconstituire a unui schelet cu o lungime de aproape opt metri, cel mai mare descoperit vreodata in arhipelagul nipon, relateaza vineri AFP, conform agerpres.ro. Dupa ce a analizat sute de oase cu o vechime de 72 de milioane de ani, echipa de specialisti de la Universitatea din Hokkaido (nordul Japoniei) a ajuns la concluzia ca acest schelet apartine unui exemplar dintr-o noua specie din familia Hadrosauridae, ce cuprindea asa-numitii ''dinozauri cu cioc de rata'', animale erbivore care au trait… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

