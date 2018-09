Stiri pe aceeasi tema

- Un al treilea agent al spionajului militar rus care a intreprins o misiune de recunoastere inainte de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul britanic Salisbury a fost identificat de catre politia anti-terorism si serviciile de securitate, a relatat joi cotidianul Telegraph, transmite…

- Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus care a fost otravit cu o substanta neurotoxica in orasul britanic Salisbury, Serghei Skripal, candideaza la alegerile locale din Rusia, care au loc anul acesta, relateaza site-ul Politico.eu.