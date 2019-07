Stiri pe aceeasi tema

- Un cadavru invelit intr-o patura si legat cu banda adeziva a fost gasit intr-o gramada de moloz in timp ce aceasta era descarcata de un barbat in Ilfov, potrivit Politiei, care a demarat o ancheta. Un procuror a fost chemat la fata locului, transmite MEDIAFAX.

- Politistii Biroului de Ordine Publica din Alba Iuia l-au depistat pe un barbat de 30 de ani, ca persoana banuita de comiterea unui furt semnalat politiei la data de 22 iulie 2019 in jurul orei 17,00, de catre reprezentantii unei statii de carburanti din Alba Iulia. Se pare ca, barbatul ar fi alimentat…

- O noua runda de testari ale sistemului RO-ALERT va avea loc in Bucuresti si in judetul Ilfov in perioada 16 - 26 iulie, a anuntat, luni, ISU Bucuresti - Ilfov. Testarea va avea loc astfel: * 16 iulie, in intervalul orar 10,00 - 12,00, in Sectorul 2 si orasul Otopeni; * 17 iulie,…

- Ionut Petrescu, barbatul banuit ca a ucis cu aproximativ 30 de lovituri de cutit o femeie in varsta de 30 de ani, Manuela Emilia Mustatea, in localitatea Bragadiru a fost prins, vineri seara, in statiunea Mamaia de catre politistii din Ilfov si Constanta. Surse judiciare au precizat ca autorul are 26…

- In urma anuntului ANCOM de demarare a procesului de acordare a licentelor pentru instalarea si exploatarea unor retele publice de comunicatii electronice cu acces pe suport radio, cu statii de baza functionand in tehnologie DECT in banda 1880-1900 MHz, operatorul Telekom Romania Communications a transmis…

- Caz socant in Zalau, unde o persoana neidentificata a aruncat in containerul de gunoi un caine. Pentru a fi sigur ca animalul nu va scapa, autorul l-a legat fedeles, apoi l-a "facut pachet".