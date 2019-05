A fost iar cutremur in zona Vrancea, a cincea zi la rand Pamantul s-a miscat din nou in zona cunoscuta drept cea mai activa din punct de vedere seismic de pe suprafata Romaniei. De aceasta data, cutremurul a avut loc marti la pranz, mai exact cu trei minute inainte de ora 13. A fost vorba despre un seism de 2,7 grade pe Richter, produs in judetul Vrancea […] A fost iar cutremur in zona Vrancea, a cincea zi la rand is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

