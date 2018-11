Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou (USLM) a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca organizarea grevei a fost decisa in urma intrunirii in sedinta extraordinara a Consiliului general al Uniunii, iar peste 90 la suta dintre salariatii Metrorex si-au exprimat anterior optiunea pentru…

- Reprezentanții Metrorex ar putea declanșa o greva de avertisment la metrou in zilele urmatoare, dupa ce negocierile cu Ministerul Transporturilor au eșuat in ședința de vineri. In aceste conditii, o...

- „Conform legii trebuie sa luam o decizie cu 48 de ore inainte de a declansa greva de avetisment. Vom continua, daca nu se gaseste o solutie dupa greva de avertisment, cu greva generala. Greva de avertisment probabil ca va avea loc joi. Vom face pregatirile necesare. Va dura doua ore, intre orele…

- Negocieri esuate intre sindicalistii de la Metrorex si conducerea institutiei! Initial, angajatii au cerut o majorare de 42 la suta, dar - astazi - au coborat procentul la 21 la suta. Conducerea Metrorex le-a oferit doar 18 la suta, ceea ce sindicalistii au considerat inacceptabil.

- Prevederile Contractului Colectiv de Munca (CCM) actual expira pe data de 27 octombrie, iar daca negocierile care vor continua si astazi vor esua, vom declansa greva generala, undeva pe 10 - 15 noiembrie, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa,...

- Sindicatele de la Metrou ar putea intra in greva generala in perioada 10 – 15 noiembrie, in cazul in care negocierile privind noul contract colectiv de munca vor eșua, a anunțat vineri liderul sindicatului Ion Radoi. Contractul colectiv de munca expira pe 27 octombrie. Sindicaliștii cer majorarea salariului…

- Sindicaliștii de la metrou anunța ca ar putea declanșa greva generala in perioada 10-15 noiembrie, potrivit Digi 24.Contractul colectiv de munca expira maine, insa pana acum nu s-a ajuns la un nou acord. Un alt semnal de alarma pe care il trag sindicaliștii se refera la necesitatea…

- Protestul din luna august organizat de sindicaliști nu a rezolvat problemele cu care se confrunta angajații de la metrou, astfel ca USLM a anunțat ca se va intra in greva in prima saptamana a lunii noiembrie. „Pe data de 27 octombrie va expira contractul si, se pare, ca ne indreptam, din pacate, spre…