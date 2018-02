Stiri pe aceeasi tema

- Va mai aduceți aminte de Matteo Spatafora? In iulie 2016 era propus la FCSB de Mihai Stoica pentru a acoperi plecarea lui Thomas Neubert, care se certase cu Reghecampf si alesese sa semneze cu TSKA Sofia! Reghe isi dorea un alt preparator fizic, insa a cedat insistentelor lui MM de a-l accepta pe Spatafora,…

- Soferul nu banuia ce avea sa se intample atunci cand si-a lasat masina parcata pe un loc platit, scrie cancan.ro. Detinatorul de drept a recurs la o gluma care i-a dat de lucru "intrusului" minute bune: i-a infoliat total masina! Citeste si Barbat omorat in timp ce isi repara masina Evident,…

- Antena Stars a acordat ”Premiile showbiz-ului romanesc” Publicul a votat si, astfel, au fost desemnati marii castigatori in cadrul unei gale pline de stralucire. ”Premiul de Excelenta” i-a fost acordat lui Horia Moculescu, iar cel care i-a inmanat trofeul a fost nimeni altul decat Cristi Minculescu.…

- Un barbat din Bacau, care a incercat sa se sinucida, ii pune intr-o mare incurcatura pe medicii ieseni. El are un proiectil infipt in creier, dupa ce s-a impuscat sub barbie din cauza unor conflicte conjugale. (VEZI SI: Medicii se tem ca politistul impuscat in cap din greseala nu va supravietui! Nenorocirea…

- Un barbat cu Alzheimer a uitat ca e casatorit și s-a insurat din nou. Michael Joyce, un barbat din Noua Zeelanda, in varsta de 68 de ani, era casatorit de 38 de ani cu soția sa, Linda Joyce (64 de ani).

- Incredibil! Un șofer le-a marturisit jandarmilor ca nu are permis de conducere, iar mașina este neinmatriculata. ”Un echipaj de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Timisoara, pe timpul desfașurarii unei misiuni specifice, a depistat o persoana care conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere.…

- Gala ”Star Awards”, unde Antena Stars acorda ”Premiile showbiz-ului romanesc”, aduna la un loc cei mai cunoscuti cantareti, sportivi, bloggeri, actori și vedete de televizune, in cadrul unui eveniment plin de stralucire ce se va difuza in aceasta seara, de la ora 19.30.

- Fiica solistului de muzica ușoara Adrian Enache, Diana, a marturisit ca este inca traumatizata de incidentul prin care a trecut in urma cu cațiva ani, cand a fost agresata de un barbat. Diana Enache, fiica cantarețului de muzica ușoara Adrian Enache și a fostei sale partenere de viața, Corina, este…

- Madalin Voicu a venit la TV alaturi de cel de-al șaptelea copil al sau, pe care l-a recunoscut oficial in instanța dupa 37 de ani. Madalin Voicu, care traiește o noua poveste de dragoste , a fost invitat in platoul emisiunii „Agenția VIP”, de la Antena Stars. Muzicianul și politicianul a venit insoțit…

- Incredibil, dar adevarat! Desi si-a prelungit recent contractul cu Napoli, Vlad Chiriches (28 de ani) ar putea pleca de la echipa care ocupa primul loc in Serie A. Capitanul nationalei noastre este dorit in Grecia, de Olympiacos, formatie care lupta pentru titlu cu PAOK Salonic, trupa antrenata de Razvan…

- Cauți deja idei pentru urmatoarea vacanța? Informeaza-te și afla cum poți pleca in minunata Lefkada cu doar 180 lei, insoțit de o persoana draga. Ajutat de puțin noroc și parcurgand cațiva pași simpli, poți profita chiar tu de soarele Greciei.

- Mai multi protestatari imbracati in negru din sudul Atenei au dat jos de pe soclul ei o sculptura rosie, reprezentand un inger, rupandu-i apoi aripile, in cadrul celui mai recent incident dintr-o serie de atacuri comise asupra acestei opere de arta, ai carei critici au asemanat-o adeseori cu diavolul,…

- Dupa trei telenovele in care au jucat impreuna, Adela Popescu si Dan Bordeianu au ajuns sa se isi spuna adio definitiv. Motivul separarii celor doi, despre care nu prea s-a scris in presa la acea vreme, a fost faptul ca Dan a inselat-o chiar pe platourile de filmare.

- Tanarul de 19 ani, care a omorat un barbat de 25 de ani aseara, la Gugești, a fost arestat preventiv astazi. „Dosar nr.53/91/2018, privind pe inculpatul O. (...) DANUT LAURENTIU - In baza art. 226 alin.1 si 2 C.pr.pen., cu referire la art. 202 alin. 1 si 3 C.pr.pen. si art. 223 alin.…

- Un barbat in varsta de 50 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost impușcat mortal in timpul unei partide de vanatoare, chiar de colegul sau. Evenimentul tragic s-a petrecut in apropiere de orasul Otelu Rosu din judetul Caras-Severin.

- Cum este de fapt relația dintre Catinca Roman și fiica ei. Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena Stars despre momentul in care a devenit mama. Catinca Roman și fiica ei au o relație foarte buna și cu timpul au devenit prietene. Sora Oameni Roman are incredere in Calina ca va face cele mai…

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte in Masivul Bucegi, salvatorii montani intervenind pentru cautarea acestuia. Dupa primele incercari, salvamontistii nu a reusit sa ia legatura cu el. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc,…

- Dupa ce a declarat ca vrea sa aiba un copil prin inseminare artificala, Oana Lis vrea sa fie si o studenta model, scrie spynews.ro. Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, sotia lui Viorel Lis a dezvaluit cum reuseste sa aiba grija de fostul edil al Capitalei, dat fiind faptul ca e bolnav,…

- Dezvaluire incredibila facuta de Catinca Roman! Invitata in cadrul emisiunii “Star Chef”, difuzata astazi, de la ora 17:30, la Antena Stars, fiica vitrega a lui Petre Roman a marturisit cum l-a pus la punct pe unul dintre fostii sai iubiti, chiar de fata cu colegii de munca ai acestuia.

- Doi tineri au prins un barbat care i-a smuls poseta unei femei care dorea sa intre intr-un bloc din Constanta, acestia au fugit dupa el si l-au imobilizat pana la sosirea politistilor. Agresorul a spus ca a recurs la acest gest pentru ca ar fi avut nevoie de bani.Marian, in varsta de 30 de…

- Azi-noapte, in jurul orei 23:40, pe strada Campul Painii, din Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane si ranirea alteia. Conform primelor informatii, un barbat, de 34 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autovehicul pe strada Campul Painii, pe fondul neadaptarii…

- Un barbat de 56 de ani, internat intr-un azil ilegal deschis in Valea Putnei, si-a pus capat zilelor in prima zi a anului, iar cazul a fost tinut secret. Ovidiu Balan, din comuna Iacobeni, era...

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat de 45 de ani, din Navodari, judetul Constanta, suspectat de bigamie. Conform actului de sesizare a instantei, cel in cauza este suspectat ca, de a lungul anilor, s a casatorit cu trei femei, fara…

- Un barbat de 50 de ani din comuna Siminicea s-a ales cu un dosar penal si a fost internat in Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Suceava, dupa ce s-a imbatat si a provocat un adevarat scandal.

- Polițiștii unei comune sucevene au ajuns fara voia lor personaje intr-o adevarata telenovela. Un barbat din Siminicea a vrut sa-și aduca amanta acasa și a incercat sa o pacaleasca pe soție, spunandu-i ca femeia ii este verișoara.

- Cantareața Oana Radu nu a avut deloc o copilarie fericita. A fost parasita de tatal ei cand avea numai trei saptamani. Oana Radu, care iși intreține singura familia , a fost invitata la emisiunea „Star Chef”, de la Antena Stars, unde a oferit detalii despre copilaria sa. Ea a marturisit ca a fost parasita…

- Un tanar de 33 de ani, infirm și cu probleme psihice, a murit in penitenciarul Rahova, dupa ce nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea. Povestea lui Cezar Dutca, care a murit pe 2 ianauri...

- Anul 2018 vine cu schimbari pe toate planurile pentru vedetele din Romania! Adriana Bahmunteanu a anuntat ca demisioneaza de la Antena Stars, dupa mai bine de sase ani. Se pare ca vedeta isi doreste sa se implice in alte proiecte si sa aiba parte de noi provocari.

- Nicolai Tand petrece Craciunul in Maramureș, fiindca-i maramureșean la vorba și in suflet și simte nevoia sa lase aglomerația și iureșul Capitalei de cate ori are ocazia și sa fuga acasa, la Rozavlea. Și acum, de Craciun, e in locurile natale, unde se bucura in tihna de viața molcoma de la sat și de…

- Cezara Dafinescu, considerata cea mai frumoasa actrița de pe plaiurile mioritice in anii ’80, este invitata Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, unde povestește multe intamplari și detalii mai puțin știute despre viața ei de pe scena și de dincolo de ea.

- Milionarul timisorean Romeo Dunca a anuntat ca incepand de miercuri, 6 decembrie, a suspendat investitia care a demarat-o pe Muntele Mic pentru construirea unui complex turistic pe 10.000 de hectare.

- Un barbat, de 62 ani, din Tecuci, s-a ales cu dosar penal pentru port ilegal de cutit, dupa ce a amenintat preotii si enoriasii aflati in biserica, miercuri, la slujba de Sf. Nicolae, se arata...

- Un barbat dintr-o localitate din Suceava a fost ucis cu sange rece, in urma cu cateva zile, la o petrecere data in casa unui prieten. Suspectul este chiar proprietarul casei, iar totul ar fi...

- Oana Zavoranu a creat isterie printre fanii ei, dar si printre persoanele publice, dupa ce si-a donat o parte din lucruri. Ea a dat oamenilor veniti la apartamentul unde avea haine, incaltaminte, bijuterii si ceasuri in valoare de 200.000 de euro.

- DJ Wanda se confrunta, de cateva luni, cu o boala rara. Vedeta a oferit acum noi detalii despre starea sa de sanatate. DJ Wanda a trecut prin momente deloc placute in urma cu cateva luni, atunci cand a fost diagnosticata cu o boala rara . DJ Wanda, care a fost la un control mai amanunțit la o clinica…

- Calificarea reprezentativei U19 a Romaniei la Turneul de Elita a fost sarbatorita cu alcool si acte de indiscplina de fotbalistii lui Adrian Boingiu, iar Vlad Dragomir a facut un gest golanesc. Jucatorul lui Arsenal l-a bruscat pe Gheorghita Geolgau, scrie Libertatea. Continua…

- Cleopatra Stratan nu mai este fetița mica și gingașa care incanta publicul cu melodia „Ghița”. A crescut și a ajuns sa fie mai inalta ca tatal sau, Pavel Stratan. Cleopatra Stratan a fost invitata in platoul unei emisiuni de televiziune impreuna cu celebrul sau tata, muzicianul pavel Stratan. Cleopatra…

- Fosta solista de la Doina Gorjului, invitata in emisiunea „Dincolo de aparențe", de la Antena Stars, a vorbit despre iubirile din viata ei. „Am ales de doua ori, cu sufletul si cu inima. Nu pot spune ca am ales prost. Din fiec...

- Invitata la „Star Chef”, emisiune difuzata astazi, incepand cu ora 17.30, la Antena Stars, indragita asrtista Minodora a martusirit care a fost cea mai importanta zi din viata ei, cand totul s-a schimbat radical.

- Cristina Spatar a facut o dezvaluire cu totul neașteptata, explicand ca a fost victima unor escrocherii. Cristina Spatar, care a fost casatorita cu omul de afaceri Alin Ionescu și care are doi copii impreuna cu acesta , este o cunoscuta cantareața din țara noastra. Cristina Spatar, care a afirmat ca…

- Cantareața Geanina Manea, despre soțul Madalinei Manole, Petru Mircea. Cei doi au fost impreuna doi ani. Acum, artista de muzica populara face dezvaluiri neaștepate. Fosta iubita a lui Petru Mircea a vorbit despre melodia pe care acesta i-a compus-o la scurt timp dupa ce s-au cunoscut. Cantareața Geanina…

- Casatorita de o viata cu Viorel Croitoru, Elena Merisoreanu a facut o dezvaluire incendiara! Invitata de Maria Simion si de Nicolai Tand in cadrul emisiunii „Star Chef”, difuzata, astazi, incepand cu ora 17:30, la Antena Stars, artista a marturisit ca a fost tradata de sotul sau. „Am 44 de ani de casatorie…

- Raoul a spus in sfarșit ce s-a intamplat intre el și Mirabela Dauer. In urma cu ceva timp s-a vorbit mult despre legatura dintre cei doi, mulți crezand ca este vorba despre o relație de iubire. Artistul a recunoscut in direct la tv ca s-a simțit…sufocat. Raoul a raspuns si declaratiilor pe care le-a…

- Matt, 27 ani, si Alicia, 25 ani, sunt doi americani ce pareau sa aiba casnicia ideala. Prietenii ii credeau de nedespartit. Insa aparentele insala.Alicia devenise tot mai distanta de sotul ei, tot mai rece. Vorbea la telefon codificat si trimitea sms-uri toata noaptea.