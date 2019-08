Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața de jazz Nancy Holloway a murit, in urma unor probleme grave de sanatate, la varsta de 86 de ani. Artista s-a retras de pe scena in 2008, cand a aflat și ca este grav bolnava. Nancy Holloway a fost gasita moarta in locuința sa din Paris. „Nancy Holloway a murit in aceasta dimineata la locuinta…

- Temperaturile ridicate inregistrate zilele acestea la Paris ar putea afecta structura catedralei Notre-Dame. Catedrala Notre-Dame din Paris a fost grav afectata de un incendiu care a avut loc in luna aprilie a acestui an.Acum, din cauza valului de canicula din Franța, structura monumentului ar putea…

- In jur de 14 tari membre ale Uniunii Europene au convenit, in principiu, asupra un nou "mecanism de solidaritate" propus de Germania si Franta de alocare a migrantilor in interiorul intregului bloc, a anuntat luni presedintele francez Emmanuel Macron, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Ministrii…

- Guvernul Frantei a decis impunerea unei taxe ecologice speciale pentru biletele de avion, începând din anul 2020, în contextul criticilor privind poluarea generata de aeronave, arata site-ul cotidianului Le Figaro. Ministerul Transporturilor de la Paris a anuntat ca impozitul ecologic…

- Dacia a organizat in 30 iunie la Paris o noua ediție a Marelui Picnic Dacia, la care au participat peste 10.000 de membri ai comunitații. Cu aceasta ocazie, constructorul a prezentat la eveniment o ediție speciala pentru SUV-ul Duster, care a primit numele Duster Black Collector. Descris ca un "aventurier…

- Europenii se pregatesc de canicula. Urmeaza o saptamana in care meteorologii se asteapta sa fie depasite mai multe recorduri. Franta este in alerta cod portocaliu si sunt prevazute temperaturi de peste 40 de grade. La fel este si in Spania, Belgia si Ungaria. Parizienii se pregatesc de un val de canicula…

- Curtea de Apel de la Paris a ordonat miercuri punerea imediata in libertate, sub control judiciar, a lui Josu Ternera, unul dintre cei mai influenti lideri ai organizatiei separatiste basce ETA, arestat la mijlocul lunii mai in Franta, dupa ce fusese condamnat in contumacie, in 2010 si 2017, informeaza…