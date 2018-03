Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost gasit mort, duminica, pe o strada din municipiul Pitesti, martorii sustinand ca ar fi fost aruncat dintr-un autoturism. Autoturismul din care a fost aruncat cadavrul unui tanar pe o strada din Pitesti a fost identificat in trafic, duminica, cei patru ocupanti fiind…

- Un echipaj de jandarmi a identificat in trafic autoturismul din care, duminica dupa-amiaza, a fost coborat un barbat care la scut timp a murit pe strada, in Pitesti. Cele patru persoane care se aflau in masina - soferul si trei tinere - au fost conduse la Politia Municipala Pitesti pentru cercetari.”Conducatorul…

- Echipaje de politisti din cadrul IPJ Arges cauta, duminica, un autotrurism din care a fost coborat un barbat inconstient, care la scurt timp a murit pe strada, au declarat reprezentanti ai Politiei judetene Arges pentru News.ro. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, pe o strada din…

- Sunt organizate mai multe filtre, astazi, în județul Argeș, dupa ce un tânar a fost dat jos dintr-o mașina, iar acesta a fost gasit mort. Totul s-a petrecut pe o strada centrala a municipiului Pitești, iar polițiștii încearca sa dea de urma șoferului care a fugit. Purtatorul de…

- Mai multe echipaje de poliție s-au deplasat in aceasta dupa-amiaza pe strada Teilor, acolo unde un barbat a fost gasit mort in plina strada. Din primele informații, tanarul avea 28 de ani și locuia in blocul din zona respectiva. Martorii susțin ca acesta ar fi fost adus cu o mașina și abandonat. Inspector…

- Conform INSP, este vorba despre o tanara de 17 de ani, din judetul Covasna, "confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata antigripal". Numarul total de decese a ajuns la 88. Activitatea gripala a evoluat cu intensitate mare in Bucuresti, Brasov,…

- Politistii lugojeni au avut din nou de lucru cu infractorii, la sfarsitul saptamanii trecute. Un barbat de 24 de ani din Lugoj a incercat sa scape de politisti dupa ce acestia i-au facut semn sa opreasca pentru control, pe strada Bucegi. In loc sa traga pe dreapta, barbatul a apasat pedala de acceleratie…

- Un barbat de 47 de ani și-a injunghiat iubita pe o strada din județul Argeș chiar de Ziua Femeii. Dupa ce a comis gestul ingrozitor, acesta a incercat sa se sinucida. Cei doi au ajuns ulterior la spital in Pitești. Femeia a fost supusa imediat unei operații chirurgicale fiindca a suferit…

- Gripa continua sa faca victime in Arges. Conform ultimelor informatii oferite de catre reprezentantii DSP Arges la nivelul judetului a fost consemnat al treilea deces. Astfel, o a treia femeie a murit din cauza virusului gripal. Femeia avea 93 de ani si era din Cocu si avea virusul gripal B. Aceasta…

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 82, potrivit unei informari publicate marti pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua decese au fost inregistrate luni si marti. Este vorba despre un barbat in varsta de 69 de ani, din judetul…

- Un tanar de 23 de ani a murit, azi-noapte, in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat cu iubita lui si, baut fiind, a intrat cu masina intr-un stalp. "Am fost anuntati cu privire la producerea unui accident rutier cu o victima in localitatea Probota, din judetul Iasi. Victima, V.A.O., de 23…

- Accident mortal la Viile, noaptea trecuta. O tanara de 19 ani, pasagera intr-o masina, a murit, iar soferul masinii, care era baut, a fost ranit. Desi la fata locului a intervenit un echipaj al SAJ Galati tanara nu a mai putut fi resuscitata. ”Din primele cercetari a reiesit ca un barbat de 23 de ani,…

- Caz revoltator in Carolina de Nord! Un barbat a fost impușcat mortal, luni, in timp ce se plimba pe strada și facea un live pe Facebook. Prentis Robinson se plimba pe strada Jerome, cand un barbat s-a apropiat de al și a tras patru focuri de arma. Incidentul a avut loc chiar in apropierea campusului…

- Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in jurul orei 06:00 dupa un scandal de pomina. A asteptat-o in fata scarii blocului, a ranit-o pe femeie cu un cutit apoi a fugit. Victima a strigat dupa ajutor, iar un vecin a alertat autoritatile…

- Politistii au deschis un dosar penal pe numele unui sofer din Resita dupa ce acesta a lovit cu masina un batran pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut la sfarsitul saptamanii trecute, in apropiere de sediul IPJ Caras-Severin. Soferul in varsta de 49 de ani este cercetat pentru vatamare corporala…

- Politistii din Arges incearca de cinci zile sa identifice cadavrul unui barbat care a murit intr-un incendiu. Dupa tragedie, localnicii din comuna Bradu si-au dat seama ca nu stiu nimic despre omul pe care l-au luat de multe ori sa-i ajute la treburile din gospodarie. Potrivit anchetatorilor,…

- O femeie in varsta de 20 de ani a ucis un șofer dupa ce acesta i-a taiat calea in trafic și apoi s-a laudat cu crima sa pe Facebook. Tanara a fost arestata și risca inchisoare pe viața, scrie Daily Mail. Graciela Paulino din Massachusetts a fost arestata, joi, fiind acuzata de uciderea lui Marc Devoe,…

- Un barbat a fost gasit decedat, duminica, pe marginea unui drum din judetul Botosani, el murind cel mai probabil din cauza frigului. Politistii au deschis un dosar pentru moarte suspecta, iar necropsia urmeaza sa afle care a fost cauza decesului.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- Un accident de circulatie, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc sambata dimineata pe Drumul National 16, la iesire din Apahida spre Corpadea.Din primele informatii, un sofer in varsta de 21 de ani din judetul Mures, care se deplasa pe directia Mociu – Apahida, in timp…

- Barbatul in varsta de 82 de ani a zacut aproximativ jumatate de ora in mijlocul stazii, deși cel puțin trei martori au sunat la „112", scrie stirineamt.ro. Primii care au ajuns la fața locului au fost politistii, care la randul lor au chemat o ambulanța. "S-a sunat la Ambulanta ...…

- Compozitorul islandez Johann Johannsson, cunoscut pentru coloanele sonore ale filmelor „Teoria intregului/ The Theory of Everything”, „Sicario: Asasinul/ Sicario” si „Primul contact/ Arrival”, a murit, vineri, la varsta de 48 de ani, scrie nme.com. Decesul compozitorului a fost confirmat de…

- Un barbat din Argeș a murit pe loc, in aceasta dimineața, dupa ce s-a aruncat in fața unui tren aflat in mers. Accidentul feroviar a avut loc zona Prundu-Autobaza. Victima avea 49 de ani și era din Piscani. Inainte de sinucidere, barbatul a stat o vreme langa calea ferata, cu o sticla de whisky și alta…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un tânar care a fost implicat într-un accident rutier, dupa ce s-a urcat beat la volan și fara a avea permis de conducere.”La data de 07.02.2018, în jurul orei 23:00, politisti din cadrul Politiei municipiului…

- Un accident de circulație soldat cu ranirea unui minor a avut loc marti, 6 februarie a.c., ora 16.30, pe strada 22 Decembrie 1989 din Zalau. Un barbat de 44 ani, in timp ce conducea autoturismul, a accidentat ușor o minora de 5 ani, din Zalau, care traversa strada prin loc nepermis. Victima nu a necesitat…

- Politistii din Mures au identificat, in trafic, un autovehicul in care erau transportate 1.488.000 de tigarete. Conducatorul auto, care si a abandonat masina, a fost urmarit de politisti, fiind prins si retinut. La data de 5 februarie a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Sectiei de Politie…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- O tanara de 28 de ani din Zalau a fost victima unui accident de circulație produs la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Zalau. Tanara traversa strada regulamentar. Vineri, 26 ianuarie a.c., la ora 10.15, un zalauan de 65 de ani conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul,…

- O tanara de 28 de ani din Zalau a fost victima unui accident de circulație produs la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Zalau. Tanara traversa strada regulamentar. Vineri, 26 ianuarie a.c., la ora 10.15, un zalauan de 65 de ani conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul,…

- Una dintre masini, marca Dacia Logan, a plecat de la semaforul de la Finante, de pe Bd. Revolutiei la culoarea verde a semaforului, dupa cum spune soferul, cealalta – un Opel – a plecat de la semaforul de pe strada Horia, tot la culoarea verde, a traversat liniile de tramvai si……

- Traficul a fost blocat pe DN1A Ploiesti - Cheia, pe raza localitatii Valea Popii, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri. O persoana a fost ranita grav si a fost incarcerata. Un alt accident rutier grav s-a produs noaptea trecuta pe DN 73, in Arges, la Campulung.…

- Politista fusese diagnosticata cu cancer limfatic, iar boala i-a afectat vederea si sistemul locomotor. Alina a murit pe patul unui spital din Belgia, acolo unde a vorbit ultima data cu parintii ei. Tanara fusese deconectata de la aparate si era constienta. Din pacate, starea ei s-a agravat…

- Un adolescent de 15 ani din Salaj, care nu fusese vaccinat antigripal, a murit din cauza gripei. Este al doilea deces din acest sezon, dupa cel al femeii de 69 de ani din Bucuresti. In plus, numarul cazurilor de gripa confirmate la nivel national a crescut la 80. Potrivit Ministerului Sanatatii, in…

- Impact cu victime pe trecerea de pietoni din zona Potcoavei de Aur, mai exact la trecerea aflata la intersectia strazilor prelungirea Traian cu Brailei. Un taxi a lovit o femeie de 69 de ani, miercuri, in tmp ce aceasta trecea strada pe marcajul pietonal intr-un grup de pietoni. Doar femeia a fost acrosata…

- S-au auzit focuri de arma in gara din Deva. Un agent de paza din Constanța, care insoțea un tren de marfa, a tras cu gloanțe din cauciuc inspre un barbat. Victima a sunat la 112, dupa ce a fost ranita in timp de traversa liniile de calea ferata. Incidentul a avut loc in noaptea de marți spre miecuri,…

- Politistii ieseni au demarat o ancheta dupa ce in cursul zilei de luni o eleva in varsta de 16 ani a reclamat ca a fost violata in scara unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iasi. Posibil ca agresorul sa fi fost un om al strazii. Fata invata la un liceu din…

- Grav accident rutier produs pe raza municipiului Campulung! Un barbat de 84 de ani a fost lovit de un autoturism, batranul gasindu-si sfarsitul in drum spre spital. Nicolae Baldovinescu de 84 de ani din Campulung, se deplasa cu un triciclu, o bicicleta electrica, pe strada Fratii Golesti din…

- Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza Romania TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La intoarcere a vrut sa se opreasca din nou la bar, unde-si lasase ceilalti prieteni. Doar ca acestia s-au pornit spre case…

- Șoferul unui BMW a pierdut controlul asupra volanului pe strada Câmpul Pâinii din Cluj-Napoca. Rezultatul: o persoana și-a pierdut viața, iar autoturismul este praf. Martorii susțin ca BMW -ul cu numere de Satu Mare rula cu viteza foarte mare, iar…

- Azi-noapte, in jurul orei 23:40, pe strada Campul Painii, din Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane si ranirea alteia. Conform primelor informatii, un barbat, de 34 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autovehicul pe strada Campul Painii, pe fondul neadaptarii…

- Șoferul unui BMW a pierdut controlul asupra volanului pe strada Câmpul Pâinii din Cluj-Napoca. Rezultatul: o persoana și-a pierdut viața, iar autoturismul este praf. Martorii susțin ca BMW -ul cu numere de Satu Mare rula cu viteza foarte mare, iar…

- Din primele informații, șoferul unui BMW a pierdut controlul volanului și a intrat din plin intr-un pom. La fața locului au fost chemate de urgența echipaje de ambulanța și poliție, insa, din fericire, nimeni nu a fost ranit, accidentul fiind clasificat ca tamponare. Polițiștii au inceput…

- Clipe de groaza pentru un polițist lovit cu mașina de un șofer in județul Suceava. Agentul de poliție a fost ranit de un barbat care nu a oprit la semnalul oamenilor legii și a disparut de la fața locului. Incidentul a avut loc, marți seara, in localitatea Cajvana, județul Suceava, noteaza obiectivdesuceava.ro…

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Un tanar de 29 de ani si-a pierdut viata, in urma unui grav accident rutier, produs in aceasta dimineata. Tragedia a avut loc in jurul orei 9 la intersectia strazilor Tighina si Sciusev din Capitala.

- Un vehicul a intrat in pietonii aflati in gara principala de pe Flinders Street din Melbourne (sud-estul Australiei), la o ora de varf, a anuntat joi politia, precizand ca l-a arestat pe conducatorul auto, informeaza dpa. Martorii le-au declarat reporterilor ca cel putin cinci persoane…

- Durere fara margini în familia unei tinere de 28 de ani, din Craiova. Tânara a decedat în aceasta dimineața, în urma unui accident cumplit ce a avut loc în localitatea doljeana Radovan. Doua mașini s-au ciocnit, iar bilanțul tragediei este de doi morți și doi raniți. …

- La data de 11 decembrie a.c., ora 21.25, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați de catre un conducator auto cu privire la faptul ca autoturismul condus de acesta pe DN2 E 85, pe raza municipiului Focșani, a fost colizionat de un autoturism, al carui conducator auto a plecat de la locul producerii…