Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au reusit sa gaseasca fetita de 7 ani care plecase de acasa cu un barbat, pentru a primi pomana de Ziua Mortilor. Aceasta este teafara si nu ar fi fost abuzata in vreun fel, insa a fost transportata la spital, pentru evaluarea starii de sanatate.

- In cursul nopții, in urma activitaților de investigație si de cautare, polițiștii au gasit fetița de 7 ani, disparuta in data de 01.11.ac, din Petroșani. Aceasta se afla in incinta unui camin dezafectat din municipiul Vulcan, impreuna cu barbatul cu care a plecat din fața blocului. Din primele verificari…

- Potrivit Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, in cursul noptii de miercuri spre joi, politistii au gasit, in municipiul Vulcan, fetita care disparuse din Petrosani, dupa ce plecase impreuna cu un barbat dupa pomana de Ziua Mortilor. "In cursul noptii, in urma activitatilor investigative…

- Alerta în Petroșani, dupa ce o fetita de 7 ani a disparut. Copila era luata frecvent la cerșit de catre mama sa și nu a mai venit acasa de pe 1 noiembrie. Se pare ca ar fi plecat cu un barbat fara adapost pe care mama îl cunoștea.

- Potrivit Politiei Romane, duminica seara, in jurul orei 19.30, Politia municipiului Petrosani a fost sesizata de un tanar in varsta de 26 de ani, din Petrosani, despre faptul ca fiica sa, Delia Gabriel Dorobantu, in varsta de 7 ani, ar fi plecat din fata blocului in care locuieste, in 1 noiembrie,…

- O fetita de 7 ani, din Petrosani, judetul Hunedoara, este cautata de politisti, dupa ce tatal ei a dat-o disparuta. Copila ar fi plecat din fata blocului cu un barbat de 44 de ani, persoana fara adapost, dar cunoscut al familiei.

- Polițiștii hunedoreni sunt in alerta, dupa ce o fetița de 7 ani a disparut fara urma. Tatal fetiției a anunțat dispariția duminica seara. Acesta a declarat polițiștilor ca fetița a plecat cu un barbat de 44 de ani, om al strazii, spre Cimitirul Central din Petroșani in data de 1 noiembrie, pentru a…