Stiri pe aceeasi tema

- Epstein a fost descoperit sambata dimineata, la ora locala 07:30 (11:30 GMT) in celula sa. "Moartea lui Epstein ridica semne de intrebare serioase la care trebuie sa primim raspuns", a apreciat ministrul justitiei din SUA, William Barr, care s-a declarat ingrozit ca un astfel de incident s-a…

- Miliardarul american Jeffrey Epstein a fost gasit intr-o celula din inchisoare, potrivit BBC. Trupul sau neinsuflețit a fost descoperit sambata in inchisoarea din New York. Potrivit unor surse,...

- Ies la iveala detalii din ce in ce mai șocante despre crima care a ingrozit o țara intreaga. Anchetatorii au realizat necropsia baiețelului de 9 ani, din Cluj, care a murit omorat in bataie de propria mama.

- Marcel Ionel Lepa, lugojeanul care l-a omorat pe polițistul din Recaș, s-a sinucis in inchisoare. In aceasta dimineața, Marcel Ionel Lepa a fost descoperit spanzurat, in celula sa de la Penitenciarul Popa Șapca, din Timișoara. Acesta era singur in celula și a fost descoperit de agenții…