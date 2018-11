Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul american Pharrell Williams a amenintat ca il va actiona in justitie pe presedintele SUA, Donald Trump, pentru utilizarea cantecul ''Happy'' intr-un eveniment desfasurat la cateva ore dupa atacul armat in care 11 persoane au fost ucise intr-o sinagoga din Pittsburgh (Pennsylvania),…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca votul cetatenilor romani aflati in strainatate la referendumul pentru revizuirea Constitutiei s-a terminat luni, la ora 7,00 (ora Romaniei), odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare din Statele Unite ale Americii (Los Angeles, San Francisco, Seattle,…

- Baiatul cel mare al celebrului interlop Cosmos Tanase a dat in judecata Inspectoratul de Politie Judetean Iasi. Aleodor Tanase contesta un proces-verbal prin care a primit o amenda de 1.305 lei si prin care i s-a suspendat permisul de conducere pentru 90 de zile. Sanctiunea a fost acordata dupa ce,…

- In nord-vestul Statelor Unite, unde raul Columbia desparte statul Oregon de statul Washington, se afla Muzeul de Arta Maryhill care este implinirea visului a patru prieteni: a unui intreprinzator american, a unei dansatoare care a impresionat America și Europa, a reginei Maria a Romaniei și a unei pasionate…

- Cand este in compania copiilor ei, Angelina Jolie este numai zambet, lucru demonstrat, din nou, atunci cand ea și cei patru copii mai mici ai ei au fost surprinși in timp ce mergeau la film, in Los Angeles. Ieri, așadar, actrița care se afla intr-un moment sensibil legat de imparțirea custodiei copiilor…

- Politia romana a retinut trei cetateni israelieni care potrivit martorilor ar fi fost implicati in incaierarea dintre un grup evrei israelieni si altul de arabi israelieni, in incinta unui hotel din Bucuresti, informeaza presa israeliana.

- Avocatul lui Jolie a depus documente la Curtea Superioara din Los Angeles si i-a spus judecatorului ca actrita vrea o decizie prin care "sa se intoarca la statutul de persoana singura pana la finalul anului 2018". In document este specificat ca Pitt "nu a platit nicio pensie alimentara semnificativa…

- Angelina Jolie și Brad Pitt sunt la cuțite inca de la inceputul divorțului și se lupta cu toate forțele pentru custodia copiilor. Acum, actrița l-a acuzat pe Pitt ca nu platește pensia alimentara copiilor și intenționeaza sa apeleze la un ordin judecatoresc pentru a recupera banii datorați de acesta.…