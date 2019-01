Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de cercetatori din Israel a anunțat ca ar fi gasit tratamentul prin care se va vindeca cancerul. Medicul israelian Dan Aridor susține ca tratamentul va putea sa fie accesibil pentru cei mai multi bolnavi deoarece costurile sunt mult mai mici decat tratamentele practicate in acest moment.

- O echipa de cercetatori din Australia a anuntat la sfarsitul acestei saptamani ca a identificat o noua tinta terapeutica ce vizeaza melanomul. Descoperirea ar putea contribui la o mai buna intelegere a modului in care se raspandeste acest tip de cancer de piele si la dezvoltarea unor tratamente mai…

- Eurodeputatul PNL, Cristian Busoi, a afirmat, miercuri, faptul ca Parlamentul European a adoptat cresterea bugetului pentru Cercetare si Sanatate, fiind aceptat si amendamentul sau referitor la eradicarea cancerului pediatric pana in 2040.

- Parlamentul European a adoptat, astazi, cele doua propuneri legislative privind Programul de cercetare al UE 2021-2027 Orizont Europa. Orizont Europa va fi cel de-al 9 lea Program cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii. In calitate de responsabil al Comisiei de Sanatate și Mediu…

- La #ELLEnutace , regizoarea și scriitoarea Chris Simion-Mercurian a vorbit despre experiența cancerului de san și despre cartea care a rezultat din asta, „Care dintre noi”. Chris a vorbit și despre debutul sau actoricesc dar și despre planul ei de a construi Grivița 53, „primul teatru construit impreuna”.…