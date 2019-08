Stiri pe aceeasi tema

- 'Un corp a fost gasit in timpul cautarilor Norei Quoirin', potrivit unui comunicat al Lucie Blackman Trust, organizatie de caritate britanica specializata in acordarea de ajutor familiilor din Marea Britanie in cazul persoanelor disparute in strainatate. 'Deocamdata, nu putem confirma daca…

- Mama fetei, Meabh Quoirin, a multumit politiei pentru operatiunile de cautare si a oferit 50.000 de ringgit (aproximativ 11.900 dolari), donati de un om de afaceri anonim din Belfast, pentru a ajuta la desfasurarea investigatiei."Nora este prima noastra fiica. A fost vulnerabila inca de…

- Autoritatile din Malaezia au anuntat vineri ca au fost lansate urmariri judiciare impotriva a 17 fosti si actuali directori de la trei filiale ale bancii Goldman Sachs, in cadrul vastului scandal legat de fondul public de investitii 1MDB, transmite AFP. Sustragerea a miliarde de dolari din acest fond,…

- 24 iulie 1949 este ziua în care au aparut primele cinci gospodarii agricole colective, din cele 60 pregatite pentru a inaugura noua politica agricola a României comuniste. Modelul dupa care au fost puse pe picioare gospodariile agricole colective este colhozul sovietic. Dupa…

- Prefectul judetului Suceava, Mirela Adomnicai, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca solicitarea de relocare sau recoltare a unei ursoaice cu doi pui care, cu regularitate, in ultima perioada, se plimba prin municipiul Cimpulung Moldovenesc, a fost transmisa Directiei de Biodiversitate din…

- Poliția cipriota a anunțat ca a gasit miercuri un cadavru despre care presupune ca ar fi al celei de-a șaptea victime a unui criminal în serie care a ucis de-a lungul a trei ani șapte femei, printre care și doua românce, informeaza Reuters, citata de Mediafax.Autoritațile au anunțat…

- Trupul femeii - Isabel Elena Raducanu - a fost descoperit de partenerul iubitul ei, un spaniol de 32 de ani. Femeia locuia impreuna cu iubitul ei de aproximativ un an. Barbatul, de origine spaniola, a fost cel care a gasit-o moarta in casa. Cadavrul femeii, cu mai multe rani la gat, a fost gasit pe…

- Descoperire macabra, duminica 19 mai, la Sinaia. Cadavrul unui barbat, ramas pana in acest moment neidentificat, a fost gasit de mai multi turisti care au si alertat autoritatile. O echipa de criminalisti este asteptata la fata locului.