- Tanarul de doar 16 ani și-a pus capat zilelor, spanzurandu-se pe casa scarii in blocul in care locuia. Acesta a fost gasit chiar de tatal sau, Florin Pancovici. ”Sunt distrus, terminat! Nu știu de ce și-a luat viața! Acum totul e in mainile Poliției. Vreau sa aflu ce s-a intamplat”, a spus…

- Oamenii strazii au refuzat sa mearga in adaposturile puse la dispoziție de primarie. Deși temperaturile au coborat cu mult sub o grade, aceștia au preferat sa ramana in continuare pe strazi, in plin ger, in ciuda eforturilor depuse de jandarmi. La Braila, pe un ger cumplt de minus 13 grade, polițistii…

- Politistii clujeni au declansat, vineri, o ancheta dupa ce presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat ca persoane necunoscute au dat foc unor ziare in fata sediului filialei judetene a partidului si au aruncat in fata usii un cocktail Molotov, conform Mediafax. Horia Nasra a declarat,…

- Un interlop din Petroșani este in libertate deși a comis un accident și a fugit de polițiști, la patru ani dupa ce a ucis doi oameni pe trecerea de pietoni. Una dintre victime era mama lui Fabiani Pricsina, copilul-minune, considerat cel mai bun pianist din lume, in anul 2015.

- Dosare penale pentru folosire unor minori in scop de cersetorie Sambata și duminica, polițiști ploieșteni de siguranța publica din cadrul Secției nr. 2 au depistat doua prahovence, care, insoțite de minori, apelau la mila trecatorilor, solicitand diverse sume de bani. Au fost intocmite…

- Tanarul de 18 ani care a murit, ieri, dupa ce a cazut in gol, de la etajul 11 al unui bloc din cartierul clujean Marasti, a lasat un bilet de adio si scris si video. Citeste si Un tanar a cazut in gol de la etajul 11. Politistii au deschis o ancheta Politistii au confirmat ca este vorba…

- Un barbat din Suceava care a pretins ca este femeie, e cercetat penal pentru fraude informatice. Acesta și-a creat un cont fals pe o rețea de socializare și, dupa ce a determinat un timișorean sa se indragosteasca de ”ea” l-a determinat sa ii vireze o suma importanta de bani. Polițiștii specializați…

- Minerul care care a fost gasit spanzurat intr-o anexa a casei sale din Farcasesti a lasat un caiet cu inscrisuri in care regreta gestul facut, spunand ca-si iubeste fiica si sotia, dar isi doreste ca aceasta sa se intoarca acasa. Femeia plecase in strainatate la munca, barbatul fusese de acord, dar…

- In jurul orei 13, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in curtea unui spital, un barbat oferea spre vanzare articole de imbracaminte inscripționate cu marci cunoscute. A fost legitimat, stabilindu-se astfel ca are…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat, in urma exploatarii unor informatii de interes operativ au identificat principalii banuiti de comiterea unui furt de componente auto.

- In aceeași zi, in intervalul orar 14-16, polițiști din cadrul Secției nr. 3 Ploiesti au desfașurat o acțiune in zona strazii Gh. Gr. Cantacuzino, respectiv in piața agroalimentara ,,Aurora Vest”, in vederea prevenirii și combaterii comerțului ilicit, a cerșetoriei și a consumului de bauturi alcoolice…

- Politistii recomanda soferilor care circula pe DN1, Valea Prahovei, pe sensul dinspre Brasov, sa circule pe ruta alternativa Sacele - Cheia - Ploiesti, in conditiile in care traficul pe DN1 este intens si s-au format coloane de masini.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza conditiilor meteo nefacorabile traficul rutier este restrictionat pentru autoturismele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7.5 tone pe DN1 Ploiesti – Brasov si pe DN1A Ploiesti – Cheia – Brasov. Politistii…

- Tyler Hilinski, component in varsta de 21 de ani al echipei de fotbal american Washington State, a fost gasit mort in apartamentul sau, marti, dupa ce nu s-a prezentat la un antrenament, relateaza presa din SUA.Politistii au gasit o arma si un bilet de adio langa cadavrul tanarului, scrie…

- In cadrul Proiectului ”BLITZ 7 - Sistem punctual de intervenție”, polițiștii ploieșteni din cadrul Secției nr. 3 au organizat ieri o acțiune in zona Colegiului ,,Spiru Haret” din municipiu. Astfel, polițiștii au efectuat activitati de patrulare pe strazile adiacente unitatii de invatamant, in scopul…

- Vocalista trupei The Cranberries, Dolores O’Riordan​ a decedat luni, iar impresarul artistei irlandeze a declarat ca, deocamdata, nu exista detalii despre circumstantele decesului. Politistii inca nu au o ipoteza clara privind moartea vedetei. Se stie doar ca Dolores suferea de depresie de multi ani,…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au facut, marti, 13 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de fraude informatice pentru obtinerea de credite on-line.

- Prahoveanul in varsta de 60 de ani era cunoscut in localitatea Filipești drept unul dintre bețivii satului, scrie libertatea.ro. In ultima vreme nu se mai ințelegea deloc cu nevasta și nu de puține ori o anunțase pe aceasta ca vrea sa incheie socotelile cu viața. Femeia a considerat, de fiecare data,…

- Un tanar din Ploiești s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența unor substanțe psihoactive. Amețit de etnobotanice, acesta parasise carosabilul și aștepta in mașina sa-și revina din starea in care intrase dupa consumul substanțelor. Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele…

- Amy Everett, Dolly cum i se spunea, s-a sinucis la numai 14 ani. Adolescenta din Australia a luat aceasta decizie dupa ce a fost harțuita în mediul online. Parintii fetei trag un semnal de alarma asupra motivului pentru care Dolly și-a pus capat zilelor: mesajele de hartuire primite…

- Noapte agitata pentru politistii lugojeni care au fost nevoiti sa alerge nu mai putin de 15 kilometri pentru a pune mana pe un tanar. Barbatul se afla la volanul unui autoturism inmatriculat in Bulgaria, pe strada Ion Luca Caragiale din Lugoj cand politistii i-au facut semn sa traga pe dreapta. Individul…

- Barbatul de 76 de ani a fost lasat fara permis dupa ce a apasat pedala de acceleratie. Acesta avea o viteza de 131 de kilometri la ora in localitate. Barbatul le-a spus politistilor ca nu si-a dat seama ca a intrat in localitate. 56 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi…

- Un minor de 16 ani, din Alba Iulia, a fost depistat de politistii din Alba Iulia in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Horea din municipiu. Noaptea trecuta, acesta ar fi sustras autoturismul familiei, lasat de tatal sau neasigurat si cu cheile in contact. In noaptea de 4/5 ianuarie 2018, in jurul…

- Miercuri, in intervalul orar 14-16, polițiști din cadrul Secției nr. 3 Ploiesti au desfașurat o acțiune in zona cuprinsa intre str. Gh. Gr. Cantacuzino și parcul „Coral”, respectiv „Baraolt”, in vederea prevenirii și combaterii comerțului stradal ilicit, a cerșetoriei și a consumului de bauturi…

- Cantaretul din Lipova care s-a sinucis chiar in prima zi a anului 2018, a lasat familiei un bilet de adio. Sergiu Curca spune in biletul de adio ca isi doreste sa fie inmormantat cu muzica.

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 - 40 de kilometri la ora.…

- Pompierii din Ploiești au facut o descoperire macabra dupa ce au venit sa evacueze zona. Aceștia au gasit un barbat decedat, informeaza observator.tv. Salvatorii au fost chemați dupa ce o țeava de gaze a fost avariata de o mașina care a scapat de sub control. Ulterior, șoferul a fugit de…

- V. S. Polițiștii prahoveni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au verificat, miercuri, 20 decembrie, comercianți din Banești, Baicoi, Pacureți, Albesti Paleologu si Tomșani, in urma controalelor fiind aplicate sancțiuni in valoare de peste 132.000 de lei. Polițiștii au dispus și…

- Trupul fara viața al unei tinere de 30 de ani, din Sebeș, a fost descoperit, in noaptea de luni spre marți, la ieșirea catre Sibiu. Fata s-a spanzurat de balustrada unei cladiri abandonate, aflata in zona Motelului Dacia. Autoturismul ei a fost gasit in apropiere. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili…

- Cantaretul sud-coreean Kim Jong-hyun, decedat luni la Seul la 27 de ani intr-un aparent caz de sinucidere, a lasat un bilet de adio in care marturiseste starea profunda de depresie in care se afla, relateaza marti EFE. Biletul a fost postat marti pe reteaua de socializare Instagram de…

- Detalii groaznice au ieșit la ieveala, în cazul unui asasinat multiplu în Marea Britanie. Petrecute în 2016, abominabilele evenimente au fost relatate în prima zi a audierilor publice. Alan Hawe, fost director de școala, și-a ucis soția de 39 de ani și…

- O tanara a fost amenintata cu un cutit, vineri, intr-un autobuz din Ploiesti. Politistii au fost sesizati de mama victimei si au deschis o ancheta, in urma careia au aflat identitatea celei care este suspecta in acest...

- O femeie suspectata ca a amenințat mai mulți oameni in autobuz, in Ploiești, a fost prinsa vineri, in București, intr-o stație de metrou. Este al treilea caz de amenințari din ultimele zile. Polițiștii din Capitala au confirmat ca au gasit intr-o stație de metrou o persoana cu probleme psihice. Au…

- In cadrul Campaniei de prevenire a furturilor din locuințe „Hoții sunt creativi, fii preventiv!”, precum si prevenirea inselaciunilor prin metoda „accidentul”, ieri, pe strada Bahluiului din municipiul Ploiești, polițiști din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații,…

- Bogdan Chitic La finalul saptamanii trecute, orașul Ploiești și comuna Blejoi s-au regasit pe harta baschetbalistica a țarii in ceea ce privește organizarea mai multor turnee centralizate contand pentru faza de clasificare a Campionatelor Naționale „U14” și „U18”. ABC T-Pack, club prezidat de fostul…

- In cadrul campaniei deprevenire a furturilor din locuințe „Hoții sunt creativi, fii preventiv!”, precum si prevenirea inselaciunilor prin metoda „accidentul”, miercuri, 13 decembrie, pe strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe din municipiul Ploiești, polițiști din cadrul Compartimentului de Analiza și…

- Magdalena Șerban, femeia in varsta de 36 de ani care a ucis o tanara dupa ce a impins-o in fața metroului, a avut o atitudine ostila fața de polițiștii in civil care au depistat-o și au vrut sa o duca la audieri. Criminala de la metrou a fost depistata la cateva ore de la comiterea faptei, in zona…

- Un echipaj al Poliției Novaci a reusit, ieri, „marea performanța” de a-l lasa fara permis pe un sofer din Pitesti, care a urcat la Ranca, vineri noaptea, cu autocarul plin cu turisti din Bucuresti, ignorand faptul ca exista o restricție de 7,5 tone. Daca noaptea a circulat fara…

- Din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre Capitala, se circula ingreunat pe DN1, intre Predeal si Busteni, precum si intre Posada si Comarnic. "Valorile de trafic sunt in crestere si ne asteptam ca in orele urmatoare acestea sa fie din ce in ce…