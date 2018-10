Stiri pe aceeasi tema

- Jada Pinkett Smith a marturisit ca „nu și-a dorit niciodata sa se casatoreasca” cu Will Smith și ca a plans in drum spre altar, in 1997, cand a avut loc nunta. Actrița in varsta de 47 de ani a spus, potrivit contactmusic.com: „Eram supusa unei presiuni foarte mari ca actrița tanara – tanara, insarcinata,…

- Cand ne gandim la ziua in care ne vom casatori, ne dorim ca totul sa fie perfect. Ei bine, exista superstiții care te bag in sperieți, scrie realitatea.net.Ziua nunții vrei sa fie perfecta, mult soare, voie buna...

- Will Smith este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, dar cei mai infocați fani ai lui sunt soția și cei doi copii. Jada Pinkett Smith are o emisiune online, numita “Red Table Talk”, iar recent invitatii ei au fost sotul Will Smith si cei doi copii, potrivit Daily Mail. Emisiunea s-a…

- Intr-o lume ca cea a Hollywood-ului, unde rar mai vezi un cuplu care sa reziste mai multe de un an, Will Smith și Jada Pinkett Smith, au o casnicie de peste 21 de ani și par exemplul perfect de urmat. Insa, lucrurile nu sunt chiar roz nici intre ei.

- Will Smith a dezvaluit care au fost clipele cele mai grele din mariajul sau. Se pare ca Jada, sotia sa, a trecut prin 45 de zile negre. In aceasta perioada, ea plangea zilnic, imediat dupa ce se trezea.

