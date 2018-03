Stiri pe aceeasi tema

- Oana Pellea a avut o reacție acida pe contul sau de Facebook dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Actrița a rabufnit vizavi de situația in care se afla regretatul jurnalist. Oana Pellea, fiica regretatului actor Amza Pellea, a acuzat acele persoane care, cu toate ca aveau posibilitatea, nu i-au oferit…

- Prezentatorul Dan Negru a adus un val de critici la adresa unei televiziuni, care nu l-ar fi angajat pe Andrei Gheorghe din cauza danturii. Negru și-a exprimat supararea pe rețeaua de socializare, unde a scris un mesaj taios. „TVR nu s-a delimitat de Marina Almașan care a spus ca televiziunea publica…

- Oana Pellea a publicat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de revolta la adresa celor care, in timpul vieții lui Andrei Gheorghe, nu au știut sa-l aprecieze, iar acum ii plang moartea.Actrița a transmis un mesaj dur pentru cei care "nu au avut puterea sa treaca peste cinismul lui superinteligent“.…

- Moartea surprinzatoare a ziaristului Andrei Gheorghe a creat un vuiet in presa romaneasca. In ultimele zile, am fost martorii unor ipoteze despre decesul acestuia, iar mai multe dezvaluiri despre ultimele sale clipe au ieșit la iveala. Totuși, in afara omagierilor și detaliilor oferite de presa, s-a…

- Prima soție a lui Andrei Gheorghe a vorbit pentru prima data dupa moartea fulgeratoare a jurnalistului. Maria, femeia pe care Andrei Gheorghe a ales-o sa fie mama fiicei lui, a facut marturisiri dureroase despre ultima perioada din viața rebelului cinic din presa romaneasca. Maria și Andrei Gheorghe…

- Oana Pellea este revoltata dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Celebra actrița acuza ca oameni care nu i-au oferit un loc de munca lui Andrei Gheorghe in timpul vieții realizatorului radio-TV il ridica acum in slavi pe acesta. „Toti cei care vorbesc acum despre Andrei laudativ… cati i-ati oferit de munca……

- Moartea lui Andrei Gheorghe a provocat siroaie de lacrimi si durere familiei, dar si apropiatilor. Medicii care au examinat prima oara trupul jurnalistului au descoperit ca acesta ar fi renuntat sa manance.

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), in urma unui stop cardio-respirator. Familia s-a ocupat de toate cele necesare, respectandu-i dorința omului de radio. El nu va fi inmormantat creștinește, ci va fi incinerat. A fost anunțat și locul unde oamenii iși pot lua ramas bun de la el, pe pagina oficiala…

- Acum șapte ani jumate l-am intalnit, fața in fața, pentru prima și ultima data, pe Andrei Gheorghe. Am stat de vorba vreo doua ceasuri și ceva, acasa la el, in Pipera. Fuma sucididal. N-am mai vazut un om sa termine o țigara din șase fumuri și sa aprinda imediat alta. Mi s-a parut, atunci, un hedonist…

- Moartea lui Andrei Gheorghe ar fi survenit, potrivit primelor investigații, din pricina problemelor cu inima pe care le avea realizatorul radio-TV. Andrei Gheorghe era luat in evidența ca fiind cardiac, primea tratament medicamentos pentru afecțiunile sale, iar medicii luau in calcul inclusiv o intervenție…

- Oana Zavoranu, in doliu. Excentrica vedeta a rememorat in aceasta seara schimbul de replici pe care le-a avut cu Andrei Gheorghe in timpul celei de-a doua intalniri dintre cei doi. Oana Zavoranu le-a impartașit fanilor sfatul pe care l-a primit de la rebelul cinic al presei din Romania. O fana i-a atras…

- Daniel Buzdugan a trait un adevarat soc atunci cand a aflat ca Andrei Gheorghe a murit si a tinut sa isi exprime regretul printr-un mesaj incarcat de emotie. Buzdugan a fost profund afectat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit si a scris un mesaj, in care a relatat ca a trecut prin multe intamplari…

- Andrei Gheorghe a murit luni, fiind gasit in baie, in casa pe care o deținea in Voluntari. Un om care avea grija de imobil i-a descoperit trupul neinsuflețit la ora 22:15, dar jurnalistul murise cu opt ore inainte, suferint un stop cardio-respirator. Prietenii și foștii colegi au transmis omagii pentru…

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Mesajul emoționant a lui Sorin Ovidiu Vantu, dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu a povestit, in cea mai recenta postare de pe contul sau de pe o rețea de socializare, un episod de-a dreptul fabulos cu celebrul jurnalist Andrei Gheorghe. Citește și: CE I-A CERUT MARIA ALMAȘAN…

- Maximilian, fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, a ramas inmarmurit cand auzit teribila veste. Acesta avea o relație foarte buna cu cel care-i era parinte, chiar daca vitreg. Maximilian este fiul Petruței, cea de a doua soție a lui Andrei Gheorghe, de care a divorțat in secret, in urma cu aproape trei…

- Busu, fost coleg cu Andrei Gheorghe la Pro TV, a vorbit despre regretatul realizator radio-TV, a carui moarte neașteptata a șocat pe toata lumea. Busu l-a laudat pe Andrei Gheorghe, spunand despre el ca a fost un om fabulos. „Nu era ușor sa vorbești cu Andrei Gheorghe pentru ca intotdeauna te provoca.…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani, luni (19 martie) Realizatorul radio-TV a fost gasit mort in baie. Descoperirea a fost facuta de administrator, la cerința fostei sale soții, care nu mai dadea de el. Omul de radio a fost gasit cu fața in jos, in locuința sa din Pipera. Barbatul ar fi murit […] The…

- Andrei Gheorghe va fi incinerat, potrivit ultimelor informații legate de realizatorul radio-TV. Jurnalistul era un om credincios, in ciuda aparențelor. El dezvaluia intr-un interviu ce ii cerea lui Dumnezeu. „Sunt un sceptic, sunt aici de atata amar de vreme, nu m-ai prins niciodata contrazicandu-ma.…

- Moartea lui Andrei Gheorghe, la varsta de 56 de ani, a șocat pe multa lume. Au fost foarte multe momente care l-au definit cu adevarat pe Andrei Gheorghe. Omul de radio și televiziune era cunoscut pentru momentele sale neconvenționale și pline de originalitate. Unul dintre ele a fost in anul 2015. Imaginile…

- Ultimele 24 de ore au fost cumplite pentru familia regretatului Andrei Gheorghe. Familia jurnalistului a venit, marți (20 martie), in jurul orei 12:30, la IML, pentru a ridica sicriul. Omul de radio a fost gasit mort in locuința sa, luni seara (19 martie). Era decedat de aproximativ 12 ore, spun anchetatorii,…

- "Mai multe personalitati importante vor avea parte de un sfarsit tragic", spunea clarvazatoarea, potrivit b1.ro. Citeste si Andrei Gheorghe a murit. Ultimele imagini cu omul de radio si televiziune VIDEO PAPARAZZI Jurnalistul a fost gasit luni seara, fara suflare, in locunta sa din…

- Mihai Morar a fost șocat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul s-a stins din viața luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Prezentatorul de la „Rai da’ buni” se afla la Viena, la un congres internațional de radio. Colegul lui Daniel Buzdugan a marturisit ca s-a apucat de radio datorita…

- Moartea lui Andrei Gheorghe la doar 56 de ani a intristat toate generațiile și a adus un doliu asupra intregului popor. Omul de radio și televiziune era recunoscut și apreciat grație curajului sau de a spune lucrurilor pe nume, a sarcasmului cu care iși bara adversarul intr-un dialog, a inverșunarii…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Vestea ca Andrei Gheorghe a murit a venit ca un traznet in seara de 19 martie. Din primele cercetari se pare ca jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator, cu aproximativ 12 ore inainte sa fie gasit, in baia casei sale. Cațiva cunoscuți ai fostului realizator au povestit ca Andrei iși schimbase…

- Moartea lui Andrei Gheorghe a șocat pe toata lumea. Trecerea brusca in neființa a celebrului om de radio și de televiziune a lasat multe rani adanci. Cei care l-au cunoscut iși amintesc cu drag de el. Mihai Bobonete și-a adus aminte de prima lui apariție televizata, chiar in emisiunea lui Andrei Gheorghe,…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe i-a ingrozit pe toti. Jurnalistul a fost foarte respectat in televiziune si in radio, iar disparitia lui a lasat in urma multa durere. In declaratia de avere a acestuia sunt prezente mai multe locuinte si obiecte de arta.

- Vestea privind moartea omului de radio și televiziune Andrei Gheorghe a luat prin surprindere internetul romanesc și implicit celebritațile care au avut ocazia sa-l cunoasca și sa lucreze cu el. Andrei Gheorghe a fost gasit mort in locuinta sa din orasul ilfovean Voluntari. Avea 56 de ani. Potrivit…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Acesta a fost gasit decedat in baie, in locuința sa din Pipera, la 12 ore dupa ce a decedat. In urma cu doi ani, omul de radio a acordat un interviu pe site-ul Reditt, acolo unde le […] The…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Din investigațiile preliminare, jurnalistul ar fi suferit un stop cardiorespirator. Pagina sa de Facebook a fost „inundata” de mesaje. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii, dintr-o relația…

- Andreea Berecleanu, in stare de șoc dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Toți cei care l-au cunoscut și apreciat pe omul de radio și televiziune sufera cumplit dupa dispariția fulgeratoare a acestuia. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator a fost gasit mort in locuința sa din…

- Oamenii de radio au lansat mesaje la moartea lui Andrei Gheorghe, cel care a schimbat ideea de emisiune radio in anii ’90. Realizatori de emisiuni sau ascultatori, romanii povestesc cat de tare le-a influentat viata cel pe care il ascultau fascinati la „Midnigh Killer“, in Constanta.

- Monica Barladeanu, in doliu dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Vestea trista din aceasta noapte a picat ca un trasnet asupra celor care l-au cunoscut. Iar printre aceștia se numara și prezentatoarea emisiunii „Ferma Vedetelor”. Monica Barladeanu a scris la cateva minute bune dupa ce s-a aflat ca Andrei…

- ANDREI GHEORGHE A MURIT. Realizatorul radio TV a decedat la varsta de 56 de ani trupul neinsuflețit al acestuia fiind descoperit de ingrijitorul vilei sale din Pipera, luni noaptea. Andrei Gheorghe locuia singur, fiind divorțat de mai bine de doi ani de cea de-a doua soție. Aparea destul de rar in public,…

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- Andrei Gheorghe a murit, prietenii i-au umplut pagina de Facebook cu mesaje. Anunțul ca, luni seara, fostul realizator de radio Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare in vila sa din Pipera, Ilfov, a starnit o adevarata isterie pe rețeaua de socializare. In doar cateva minute de cand s-a aflat ca…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

