Stiri pe aceeasi tema

- Ben Affleck a ieșit de la dezalcoolizare și a ținut sa le mulțumeasca prietenilor și familiei pentru ca au fost alaturi de el in aceasta perioada dificila. Actorul s-a angajat sa continue lupta cu dependența, spunand ca aceasta dureaza toata viața. In varsta de 46 de ani, actorul premiat cu Oscar a…

- Ben Affleck, in varsta de 46 de ani, a iesit de la dezalcoolizare dupa ce s-a internat voluntar pentru tratament in luna august. Actorul si producatorul american a vorbit despre lupta sa cu dependenta.

- Ben Affleck a fost surprins zilele acestea ieșind de pe ușile companiei de film Warner Bros. Actorul a fost internat o perioada la o clinica de dezalcoolizare, dupa numeroase probleme pe care le-a avut cu alcoolul. Actorul a fost surpins ieșind cu un scrip in mana, ceea ce insemna ca lucreaza deja la un…

- Drama lui Ben Affleck a iesit la suprafata miercuri, cand fosta lui sotie, Jennifer Garner a aparut in fata casei sale, insotita de un avocat. Si mai bizar a fost faptul ca ea tinea in mana o Bibile. Dupa ceva timp, a iesit afara si le-a spus jurnalistilor sa plece de acolo pentru ca “este suficient…

- Ben Affleck a fost surprins de fotografi în timp ce era dus la o clinica de dezalcoolizare, chiar de fosta lui soție, Jennifer Garner. Affleck a trecut printr-o perioada agitata, cu multe petreceri, alaturi de iubita cu 24 de ani mai tânara. Fosta…

- Armin van Buuren a postat pe pagina sa de Facebook un clip video cu momentele in care isi saluta fanii de la Untold dupa ce a mixat timp de 7 ore pe Cluj Arena. Artistul olandez are si un mesaj pentru fanii sai de la Untold, iar la randul lor acestia au postat peste 1.000 de comentarii.

- Mesajul lui Mihai Șora dupa ce a fost externat din spital. Acesta a fost internat la Spitalul Elias și operat din cauza unor probleme la colecist . Sotia acestuia, Luiza Sora, a scris un mesaj emoționant pe contul sau de Facebook, imediat ce soțul ei a ajuns acasa. La doua zile dupa externare, Mihai…

- Mama Ozanei Barabancea a trecut in nefiinta, in urma unei boli crancene, acum multi ani, cand vedeta tv avea numai 12 ani. Ozana s-a dus la cimitir in weekend si i-a aprins mamei sale o lumanare. Jurata de la „Te cunosc de undeva” și-a intristat toți fanii duminica seara, cu un mesaj dureros postat…