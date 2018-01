Stiri pe aceeasi tema

- Varianta unui atac de tip DOS a fost exclusa in cazul blocajelor aparute in functionarea portalului instantelor de judecata, potrivit informatiilor comunicate luni de Directia tehnologia informatiei...

- Ședința amanata in cazul lui Andrei Braguța: nu s-au prezentat trei inculpați și cațiva aparatori, potrivit procurorului pe caz, Ruslan Lupașcu. "Este firesc. Asemenea lucruri se pot intampla, deoarece sunt implicate multe persoane", a declarat procurorul.

- Potrivit unui mesaj, de luni, al Ministerului Justiției portalul electronic al instanțelor de judecata este blocat din cauza unui atac informatic. „Portalul prezinta probleme de funcționalitate și performanța cu caracter fluctuant. Cauzele acestora sunt in curs de investigare”, anunța instituția. Potrivit…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. „Portalul…

- Portalul instanțelor de judecata a fost blocat de utilizatori. Mii de cereri au fost lansate cu ajutorul unei aplicații iar site-ul prezinta probleme de funcționalitate și performanța, spune direcția IT a Ministerului de Justiție. Utilizatorii sunt indemnați sa descrie erorile intalnite pe portal prin…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, a fost blocat, in aceasta dimineata, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) le atrage atenția fermierilor ca pana pe 31 ianuarie inclusiv, trebuie sa depuna cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie…

- Fostul premier Emil Boc a fost audiat miercuri la sediul DIICOT din București in dosarul medicului Mihai Lucan, acuzat de delapidare si suspectat ca s-a imbogatit folosind banii si aparatura Institutului de la Cluj.

- Dinamo și antrenorul Vasile Miriuța insista pentru transferul mijlocașului Ronaldo Deaconu, 20 ani, dar conducerea Chiajnei nu accepta sa-l lase sa plece gratis. Totuși, președintele ilfovenilor, Cristi Tanase, a venit cu alta propunere pentru Dinamo. Prezent in emisiunea "Stop pe piept", de la Național…

- La doua luni dupa ce trei inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau si a patru detinuti care s-au aflat in aceeasi celula cu Andrei Braguta au fost trimisi in instanta, procurorii anunta despre noi detalii in acest dosar.

- O demisie, care nu ar fi avut loc in realitate, s-a lasat cu dosar penal pentru fostul manager al Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste. Radu Petrescu este judecat pentru abuz in serviciu, in cazul demisiei fostului director medical Carmen Marcu.

- Ilie Nastase este de parere ca motivul pentru care Adidas a renuntat la colaborarea cu Simona Halep din cauza faptului ca firma de echipament are deja contracte cu prea multe jucatoare din circuit. Fostul tenisman a adaugat ca detaliile situatiei sunt probabil cunoscute in detaliu de managerul Simonei,…

- Melinda Ordog a fost trimisa in judecata pentru complicitate la luare de mita. Ar fi negociat cu Ioan Adam o mita de 50.000 de lei pe care sotul ei judecator ar fi primit-o ca sa dea o sentinta privind o retrocedare ilegala de terenuri, retrocedare care face obiectul unui alt dosar penal in care sunt…

- Varianta unei maini criminale sau a unei premeditari a sinuciderilor in cazul sotilor Maleon sunt acum excluse. Noi elemente din cadrul anchetei, pe care "Ziarul de Iasildquo; vi le prezinta astazi in exclusivitate, vin sa adanceasca si mai mult misterul tragediei, dar aduc si unele clarificari. Cei…

- Odata cu trecerea timpului, misterul se adancește in cazul nenorocirii de la Iași. Nimeni nu știe daca a fost sugrumare sau spanzurare in cazul Andei Maleon, dar acest lucru se poate stabili la necropsie. Raman mari semne de intrebare, ținand cont ca Bogdan Maleon a murit la trei ore dupa…

- Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, Anda, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara. Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba…

- BZI scrie ca scandalul ar fi pornit de la un apel telefonic. Acesta ar fi declanșat toata nenorocirea. Nu se cunosc alte detalii. Deși totul pare desprins dintr-un fim polițist, nu este exclusa varianta unui dublu asasinat. Chiar daca nu sunt indicii clare spre un astfel de incident, varianta…

- Anchetatorii și medicii legiști au confirmat varianta sinuciderii in cazul unei tinere de 30 de ani din Sebeș. Va reamintim ca trupul ei fara viața a fost descoperit, in noaptea de luni spre marți, la ieșirea catre Sibiu. Fata era spanzurata de balustrada unei cladiri abandonate, aflata in zona Motelului…

- Judecatorii CCR au explicat, in motivare, care a fost decizia luata in cazul Belina. Astfel, Curtea Constiționala susține ca instituția competena in a judeca legalitatea actelor administrative revine numai incidental instantelor penale, fiind in general un atribut al instantelor de contencios administrativ,…

- Presa engleza dezvaluie ca Agenția Mondiala Antidoping (WADA) face presiuni la FIFA sa ancheteze implicarea Kremlinului și in dopajul fotbalului rus. In raportul McLaren, apareau 154 de fotbaliști ruși ale caror probe de urina au fost foarte probabil trucate la testele doping. Pe lista neagra, toți…

- Ministerul Justitiei va face, la doi ani, impreuna cu corpul magistratilor, un audit asupra sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor completelor de judecata, a decis, miercuri, Camera Deputatilor.Astfel, deputatii au acceptat un amendament al deputatului USR Lucian Stanciu-Viziteu, respins…

- Cazul copilului de 5 ani batut si amenintat de unchiul lui deghizat in Mos Craciun este departe de a fi solutionat. In timp ce Directia pentru Protectia Copilului si Politia au deschis anchete, rudele se solidarizeaza mama care a crezut ca-i da copilului o „lectie”.

- Un copil in varsta de cinci ani a fost agresat de unchiul sau care era deghizat in Moș Craciun. Martor la intregul eveniment a fost mama copilului care a filmat toata scena și a trimis-o tatalui copilului. Cel mic este in grija mamei, o bistrițeanca de 31 de ani, care a muncit cațiva ani in strainatate,…

- Cazul terifiant al copilului de cinci ani, pe care mama lui a vrut sa il pedepseasca ia amploare! Si asta din cauza declaratiileor facute de cea care l-a nascut si bunica sa, care erau de fata cand el a fost speriat de barbatul costumat in Mos Nicolae. In urma experientei traumatizante, el va fi consiliat…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BUCATARU STEFAN MADALIN, la data faptelor ofiter de politie in cadrul I.G.P.R ndash; Directia de Investigare a Criminalitatii Economice,…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1116/VIII/3 din 23 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BUCATARU ȘTEFAN MADALIN, la data faptelor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a dat in judecata pe președintele PNL București, Cristian Bușoi, pentru o declarație in care vorbea despre beneficiile obținute de un grup de interese ca urmare a noului Regulament referitor la activitatea de taximetrie. "Primarul general…

- Un moldovean a fost acuzat ani la rând de propria fiica de maltratare fizica și psihica la care ar fi fost supusa. Dupa un proces de judecata care a durat doi ani, avocații barbatului au demonstrat în instanța ca toate acuzarile fiicei au fost minciuni inventate de ea, scrie stirilocale.md …

- Procuratura raionului Stefan Voda a finalizat urmarirea penala si a trimis in judecata cauza penala de invinuire a unui localnic de incalcarea regulilor de securitate a circulatiei de catre persoana care conduce mijlocul de transport. Incidentul s-a soldat cu decesul unei persoane, șoferul fiind in…

- Licitatia de peste 21,2 milioane de euro pentru dezvoltarea si mentenanta sistemului IT al APIA a ajuns in instanta. Siveco a dat in judecata APIA, saptamana trecuta, dupa ce oferta companiei IT a fost exclusa de la licitatie pe motiv ca amenda primita de Siveco de la Consiliul Concurentei pentru trucarea…

- Judecatorul sau procurorul poate fi suspendat din funcție și in cazul in care a fost trimis in judecata pentru o infracțiune, daca se apreciaza, in raport de circumstanțele cauzei, ca se aduce atingere prestigiului profesiei, au decis, luni, parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justiției.…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a demarat procedura de implementare a unei directive europene ce se refera la dreptul la imagine si cere instantelor de judecata si parchetelor sugestii referitoare la modalitatea in care sa implementeze acest aspect. Mass-media ar putea avea restrictie la…

- (update 15:50) Ședința de judecata in fond privind cazul lui Andrei Braguța a fost din nou amanata. De aceasta data, pe motiv ca un avocat al unuia dintre inculpați s-ar fi imbolnavit și ar fi fost internat in spital. Anunțul a fost facut de catre procurorul de caz, care a dat asigurari ca nu ar fi…

- Luni, 20 noiembrie 2017, Tribunalul Alba a decis condamnarea la 3 ani cu executare a fostei angajate de la CEC Bank din Zlatna, Elena Metesan, judecata pentru delapidare cu consecinte deosebit de grave. Potrivit adevarul.ro, instanta nu a admis peste 2 milioane de lei din prejudiciul calculat initial,…

- Surse din cadrul Spitalului Județean Vrancea au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca micutul a fost batut de tatal lui, care a devenit violent in momentul in care a aflat ca baiatul nu-și terminase tema pentru gradinița. Dupa bataia primita, copilul a ajuns la spital și a ramas internat…

- Tribunalul Alba a continuat in aceasta satpamana cercetarea judecatoreasca in dosarul crimei de la Lunca Muresului, cu victima fostul primar Ioan Rusu si inculpatul Barsony Gligor trimis in judecata pentru comiterea infractiunii de omor. La acest termen au dat declaratii in fata instantei fiica victimei,…

- „Chiar daca imunitatea judecatorilor este mai extinsa decat a oricarui alt demnitar al statului, apreciem ca aceasta se impune din perspectiva necesitatii asigurarii unei protectii legitime unor demnitari care, in exercitarea unui mandat limitat in timp la cel mult noua ani, nu au nici statutul…

- Are un management dezastru dar cu toate acestea iși permite sa dea in judecata, pentru bani, atat Direcția de Cultura Gorj pe care o conduce de prea mult timp, cat și Ministerul Culturii. Este vorba despre Pompiliu Ciolacu Jr., intrat luna trecuta in vizorul Corpului de Control al Prefectului…

- Preotul din comuna galateana Schela care a fost retinut dupa ce duminica a lovit mortal cu masina un barbat de 49 de ani care se deplasa pe marginea unui drum din localitate, apoi a parasit locul accidentului, politistii stabilind ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 mg/l, a fost arestat preventiv pentru…

- Potrivit acestora, magistratii Judecatoriei Galati au admis propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile formulata de procurori pe numele preotului, sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, conducere sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului. Decizia…

- Ninel Cercel, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost retinut vineri seara, pentru 24 de ore, de procurorii DNA, fiind acuzat de savarsirea infractiunii de santaj. Procurorii spun ca "exista date si probe" din care reiese ca la data de 31 octombrie 2017, in statia Comarnic,…

- Din 2014, la Spitalul Judetean de Urgenta din Satu Mare exista un formular tipizat pe care fiecare din pacientii deveniti victime in accidente rutiere sau vatamari corporale il semneaza la externare. Pe baza lui, acestia se angajeaza ca, in termen de 30 de zile, sa achite cheltuielile de spitalizare,…

- O varianta initiala a declaratiei fostului director FBI, James Comey, o acuza pe Hillary Clinton ca de “neglijenta grava” in administrarea de informatii clasificate, arata informatii furnizate Congresului american, potrivit publicatiei The Hill.

- Preotul Traian Mazare, care a bruscat un bebeluș la botez in Braila, a fost suspendat pentru urmatoarele 30 de zile. Reprezentanții Arhiepiscopiei Dunarii de Jos i-au interzis parintelui sa mai slujeasca, fiind cercetat disciplinar. Parintele Traian Mazare de la biserica „Sfinții Constantin și Elena”…

- Strigate și plans in hohote s-au auzit astazi, pe holurile Judecatoriei din sectorul Centru al capitalei. Asta dupa ce copiii unuia dintre inculpații in dosarul „Braguța", fiind aduși cel mai probabil de mama lor, ca sa-și vada tatal dupa ședința de judecata.

- Doar pana pe 31.10.2017 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei iulie – septembrie 2017 (trim. III al anului 2017). Conform Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Metoda "Coperta", sau cum poți sa beneficiezi de completul de judecata ”potrivit” Fostul secretar de stat in Ministerul Justitiei, Ovidiu Putura, a prezentat Comisiei SRI metoda "Coperta", prin care dosarele pot fi repartizate catre anumite complete de judecata, la care "se doreste" sa ajunga,…

- "Legea este un pic amanata, in sensul ca acum se fac toate calculele necesare, dar asta nu insemna ca anul viitor nu vor fi cresteri de pensii pentru romani. Noi, la ora actuala, suntem in lucru cu elaborarea unei ordonante de urgenta, care chiar astazi a iesit din minister si este in avizare la…