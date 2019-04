A fost emis un avertisment cod galben pentru căderi de grindină, furtună și intensificări ale vântului Potrivit avertismentului de cod galben emis de Centrul Meteorologic Regional Banat-Crișana, in 27 aprilie 2019, intre orele 15:00 și 16:00, in județul Timiș se vor inregistra averse ce vor cumula 30-45 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie și grindina de mici și medii dimensiuni. UPDATE. ISU Timiș anunța prelungirea codului galben pana la ora 16:30 In județul Timiș vor fi afectate: Timișoara, Giarmata, Ghiroda, Sanandrei, Orțișoara, Giroc, Moșnița Noua, Pișchia, Șag, Dumbravița, Padureni. Sunt așteptate intensificari ale vantului… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

