Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil a avut loc in Targu Jiu, informeaza gorj-domino.ro. Autoturismul in care se aflau doi tineri a intrat intr-un cap de pod. Un tanar de 22 de ani a murit, iar un altul, de 21 de ani, se afla in stare grava la spital. ISU Gorj a primit un apel telefonic la ora […] The post Accident…

- Un muncitor roman din Italia a cazut de la 10 metri inalțime, fiind transportat in stare grava la spital, in Pisa, cu un elicopter. Un roman de 49 de ani a suferit viner un accident grav la locul de munca din Livorno, cazand de la o inalțime de peste zece metri, fiind transportat cu elicopterul de urgența…

- O fetita de un an si doua luni a fost transportata de urgenta, vineri, la spital, dupa ce a cazut de pe balustrada scarii interioare a unei case din localitatea ieseana Valea Adanca, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un șofer din județul Vaslui a fost impușcat in cap, joi dupa-amiaza, de catre un polițist care il oprise in trafic pentru ca era cercetat in mai multe dosare penale pe linie rutiera. La aceasta ora, victima a fost transportata la spital in stare grava. Potrivit Poliției Romane, incidentul s-a petrecut…

- Accident deosebit de grav in Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un om și-a pierdut viața iar alți patru au fost raniți. Un șofer beat nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ambele mașini s-au facut țandari. Accidentul…

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent, iar trei oameni au ajuns la spital in stare grava. Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria.

- Șoferul unui microbuz a fost transportat în stare grava la spital, dupa ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un camion plin cu pietriș. Totul a avut loc pe șoseaua de centura a Edinețului. Potrivit poliției, șoferul microbuzului, în vârsta de 42 de…

- Vremea rea care s-a abatut asupra țarii noastre nu a „paralizat” doar sistemul de invațamant. Saptamana aceasta, numarul donatorilor a scazut alarmant. Doctorii susțin ca ne confruntam cu oacuta criza de sange. Cei mai afectați sunt bolnavii a caror viața depinde de tranfuzii. Andreea Bianca Zidaru…

- Sonia (interpretata de Michaela Prosan) și Silvia (Alina Pușcaș) trec prin clipe grele, dupa ce mama lor ajunge de urgența la spital. In cel de-al șaptelea episod al serialului "Fructul oprit",...

- Un elev din Galati a ajuns la spital cu arsuri grave dupa un experiment nereusit. Baiatul a turnat spirt peste o bucata de branza si apoi i-a dat foc. Elev in clasa a IX-a la Colegiul 'Emil...

- Un elev din clasa a 9-a de la un liceu din Galati a ajuns la spital cu arsuri pe maini si abdomen in urma unui experiment nereusit. Adolescentul a aprins o bucata de branza topita imbibata cu spirt, iar flacara l-a ars pe aproximativ 25 la suta din corp.

- Un elev de 17 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost batut la scoala. Din primele informatii, baiatul are fractura de craniu, informeaza Antena3.ro Din primele informatii, incidentul s a petrecut la o scoala din judetul Botosani. Adolescentii ar fi inceput conflictul in sala de curs, iar…

- Incidentul s-a produs miercuri seara, iar, la ora transmiterii stirii, baiatul de patru ani se afla la terapie intensiva. Medicii au reusit sa-l stabilizeze, dar copilul a ramas sub supraveghere, scrie Mediafax. Potrivit unor surse din cadrul unitatii medicale, baiatul din Focsani a ajuns…

- O fetita de 10 luni din Bacau a ajuns in stare grava la spital, cu pojar. Mama este cea care i-ar fi transmis virusul. Micuța ar fi trebuit sa fie vaccinata la 9 luni, insa parinții au refuzat imunizarea.

- Caz halucinant! In timp ce alte copila de varsta ei se joaca cu papușile, o fetița de doar 12 ani a ajuns, in dimineața zilei de duminica (18 februarie), in stare grava la Maternitatea din Valcea. Din primele informații, micuța a fost bagata de urgența in operații. La aceasta ora, doctorii incearca…

- Un moldovean de 60 de ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a cazut de la o inaltime de sapte metri, informeaza Noi.md. Accidentul s-a produs ieri, 13 februarie, in comuna Cadelbosco di Sopra, Italia. Potrivit presei locale, in timp ce efectua lucrari de constructie, barbatul si-ar fi pierdut…

- La data de 10.02.2018, in jurul orelor 18.24, L.F., de 42 de ani, din Cimpeni, judetul Alba, in timp ce a condus autoturismul, pe DN 75 la km 98+650 metri, pe raza localitații Muncelu, judetul Alba, a surprins și accidentat, in timp ce se deplasa pe partea carosabila, pe C.C., o femeie de 56 ani,…

- O fetita de doar 2 ani a fost internata în stare grava la spital, dupa ce ar fi fost batuta de propria bunica, scrie publika.md Copila a ajuns în grija medicilor cu trauma cranio-cerebrala, comotie cerebrala, contuzia tesuturilor moi ale fetei, echimoze multiple ale fetei…

- Accident din cauza vitezei, in aceasta dimineața in județul Hunedoara. Un șofer de 25 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens, unde a lovit o ambulanța, dupa care a acroșat un pieton care mergea pe partea carosabila. Grav ranit a fost pietonul,…

- Incendiu violent in aceasta dimineata la Gara de Nord din Timisoara. Un om si-a pierdut viata, iar un altul este in stare grava. Vagoanele dezafectate au ars ca tortele, pompierii s-au chinuit aproape trei ore sa lichideze incendiul. „In jurul orei 05:00, ISU Timiș a fost solicitat sa intervina pentru…

- Un spital din Iași este în alerta. Acesta a intrat în carantina dupa ce a fost confirmata prezenta virusului gripal A H1N1 la 11 pacienti bolnavi de cancer. Cinci dintre ei sunt deja în stare grava.

- Un muncitor care curața un rezervor de apa gol a cazut in interiorul recipientului de la aproximativ cinci metri, fiind dus in stare grava la spital. Incidentul s-a petrecut in localitatea hunedoreana Turdaș, iar la fața locului au intervenit pompierii și un echipaj de prim ajutor ai Detașamentului…

- Susannah Cahalan avea 24 de ani cand a fost internata intr-un spital de boli nervoase. Tanara avea ameteli și halucinatii. Susannah s-a dus la spital, iar medicii au internat-o intr-un centru psihiatric. Un medic a rugat-o sa deseneze un ceas, iar ceea ce a desenat i-a confirmat banuiala.…

- Bogdan Dumitrescu din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Olt s-a impuscat aseara in cap, pe fondul unor neintelegeri cu iubita, aceasta din urma fiind impuscata in mana stanga, in incercarea de a-l impiedica pe barbat sa-si ia viata.

- Drum cu ghinion marți dimineața pentru doua persoane din municipiul Hunedoara, tata și fiica, dupa ce femeia a dat cu mașina in șanț pe raza satului Varț, in apropiere de Rovinari. Șoferița, in varsta de 37 de ani, se a...

- Trei moldoveni au decedat, iar altul a fost internat in spital, in urma unui grav accident produs pe 28 ianuarie in regiunea Kaluga, raionul Meșciovsk, pe traseul M-3 km 234 din Rusia. Potrivit datelor Ministerului Situații Excepționale al Federației Ruse, in urma impactului dintre doua automobile,…

- Probleme mari langa Palatul Cotroceni cu doar cateva minute inainte de depunerea juramantului de catre Guvernul Viorica Dancila. O conducta a explodat, iar doua persoane sunt in stare foarte grava. In direct la Romania TV, secretrul de stat, Raed Arafat, a oferit primele informații oficiale.Mai…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Pompierii botoșaneni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Aleea Noua din municipiul Botoșani.

- Un accident mortal s-a produs in Chișinau, dupa ce un tanar de 21 de ani s-a urcat beat la volan. Acesta a vrut sa intre in depașire, dar s-a lovit frontal cu o alta mașina. Un om a murit, iar alte patru persoane se afla in stare grava la spital.

- Un tanar de 19 ani se zbate intre viata si moarte pe un pat de spital, dupa ce un arbore doborat in padure a cazut peste el, ranindu-l grav la cap. Accidentul s-a produs in timpul diminetii de marti, intr-o padure din zona comunei Stulpicani, victima ajungand la spital in stare foarte ...

- Caz halucinant in Vaslui! Un barbat in varsta de 80 de ani, din localitatea Solesti, judetul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost violat de un alt barbat in varsta de 54 de ani.

- Un tanar de 22 de ani, din judetul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital, injunghiat in torace si abdomen, cu evisceratie, in urma unui conflict spontan. Scandalul ar fi izbuncit intre doua grupuri de tineri din comuna Lipovat, dupa ce unul dintre tineri, spun anchetatorii, ar fi strigat ”Hai sa-i…

- Caz socant la o gradina zoologica din regiunea Primorsk din Rusia. Un copil de doar doi ani a fost atacat de un leopard dupa ce s-a apropiat prea mult de voliera animalului. Micutul este internat in stare grava.

- Carutele neechipate cu semnalizari pe timp de noapte sunt in continuare un real pericol pe drumurile judetului, iar consecintele accidentelor produse din cauza slabei vizibilitati a acestora sunt dintre cele mai grave.Un astfel de accident rutier grav a avut loc duminica seara, un copil de 10 ani ...

- Un drum la biserica din localitate s-a terminat tragic pentru o adolescenta de 16 ani din comuna bistrițeana Tureac. Tânara a fost spulberata cu o camioneta de un tânar de aceeași vârsta, care a baut pâna la coma alcoolica. Adolescenta mergea spre casa alaturi de o vecina, dupa…

- Trei din copiii accidentati grav vineri seara, pe DN 17 in Bistrita-Nasaud, sunt in stare foarte grava, doi dintre ei fiind operati de urgenta. Celelate trei persoane ranite se afla in evaluare, cu numeroase traumatisme survenite in urma accidentului, la spital ajungand si soferul, un minor de 16 ani,…

- Un tanar de 18 ani, din comuna Moldovita, a ajuns in stare grava la spital, in urma unei batai in care au fost implicati mai multi tineri, in fata unei discoteci din comuna. Incidentul a avut loc in timpul noptii de luni spre marti, politistii Sectiei de Politie Rurala Vama fiind sesizati in jurul…

- Un grav accident de circulatie s-a produs noaptea trecuta, in sectorul Buiucani al Capitalei. Doua masini au fost facute zob, dupa ce s-au ciocnit la intersecția strazilor Ion Creanga și Eugen Coca.

- Talharul i-a indoit degetele de la maini pana i le-a fracturat, apoi a continuat calvarul rupandu-i urechile. Agresorul a abandonat victima, in momentul in care a observat ca in ciuda torturii nu a gasit nimic de valoare in casa. Grav ranit, septuagenarul a fost transportat la un spital din Iasi. La…

- Un copil de 3 ani din comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasaud, a ajuns, miercuri seara, la spital cu arsuri de gradele I si II pe o mana si pe un picior, dupa ce a tras de pe foc o oala plina cu lapte fierbinte pe el si s-a oparit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie. Cand au vazut ca se sufoca cei doi au incercat sa se salveze, insa nu au mai apucat. Au…

- Doua trenuri regionale s-au ciocnit aseara în apropiere de Viena, accident în urma caruia doua vagoane au deraiat, 8 persoane fiind ranite, dintre care patru în stare grava, au anuntat echipele de prim-ajutor, potrivit AFP. Un bilant anterior prezentat de echipele…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV. Sapte persoane, ranite dupa impactul dintre un microbuz si un TIR. VIDEO+FOTO Sapte persoane au fost transportate la spital, sambata, in urma accidentului dintre un microbuz si un autotren, produs pe DN7, in localitatea hunedoreana Mintia, doua fiind in stare grava. Potrivit ISU…

- Un accident violent s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 6, in județul Timiș. O persoana a ajuns in stare grava la spital dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un tir. Accidentul a avut loc in zona localitații timișene Lovrin. Șoferul unui autoturism in care se aflau patru persoane […] Articolul…

- Graba din trafic, soseaua alunecoasa si vremea rea sunt cauzele principale ale accidentelor din vestul tarii. In judetul Caras-Severin au avut loc ieri nu mai putin de patru incidente rutiere, care s-au soldat cu persoane ranite si pagube materiale semnificative. Un sofer in varsta de 38 de ani din…

- Tanarul a fost batut de cei care asigurau paza unei sali de jocuri din sectorul 6, acesta ajungand in stare grava la spital, potrivit b1.ro. Dupa ce a pierdut banii, tanarul ar fi incercat sa se razbune pe aparate, iar angajatii salii au chemat firma de paza. Imediat, au aparut bodyguarzii.…