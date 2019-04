Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a declarat miercuri intr-un interviu televizat ca, dupa "toate indiciile", atacurile cu bomba de duminica din Sri Lanka, care au ucis 359 de persoane, au fost inspirate de gruparea jihadista Stat Islamic, relateaza Reuters. "Fiecare indiciu arata ca acestea au fost…

- Unul dintre autorii atacurilor teroriste de duminica din Sri Lanka a fost la studii in Marea Britanie si se numea Abdul Lathief Jameel Mohamed, informeaza miercuri Press Association. Acesta ar fi studiat la un moment dat in sud-estul Angliei, intre 2006 si 2007, iar mai tarziu a urmat…

- Unul dintre atacatorii din spatele tragediei din Sri Lanka a studiat in Marea Britanie, au spus autoritațile. „Credem ca unul dintre cei care au pus bombele a studiat in Marea Britanie, iar apoi a studiat...

- Unul dintre autorii atacurilor cu bomba din Sri Lanka a studiat în Regatul Unit și Australia înainte de a savârși atentatele, care e posibil sa fi fost finanțate și inspirate de Isis a spus ministrul Apararii Ruwan Wijewardene, relateaza The Guardian. Potrivit oficialului, majoritatea…

- Unul dintre atacatorii din Sri Lanka a studiat in Australia si Marea Britanie inainte sa participe la atacurile cu bomba, a informat Ruwan Wijewardene, ministrul Apararii, scrie The Guardia, relateaza News.ro.Citeste si: Analiza Reuters: aurul din Africa, in valoare de mai multe miliarde de…

- Cel putin 359 persoane au murit in urma atacurilor teroriste care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, au informat miercuri autoritatile. Purtatorul de cuvand al Politiei, Ruwan Gunasekera, a publicat bilantul, fara a da detalii in plus privind pagubele…

- Atacurile sinucigase au provocat un carnagiu in duminica de Pasti in trei hoteluri de lux si trei biserici, in capitala Colombo si in apropiere, iar autoritatile au atribuit aceasta baie de sange miscarii islamiste locale National Thowheeth Jama'ath (NTJ) si incearca sa stabileasca daca aceasta a…

- Gruparea extremista Stat Islamic a revendicat atacurile teroriste din Sri Lanka. In urma acestora peste 300 de persoane au murit, scrie spynews.ro. Stat Islamic nu a prezentat dovezi in sprijinul revendicarii atentatelor, informeaza mediafax.ro.