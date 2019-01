Președintele Donald Trump a fost vazut in repetate randuri purtand cravate lungi și de asemenea ironizat de foarte mulți. Un fost guvernator a dezvaluit motivul din spatele acestei preferințe, intr-o carte de memorii care urmeaza sa fie publicata. Donald Trump crede ca oamenii cu mai puține kilograme au mai mult succes in politica Chris Christie, fost guvernator al statului New Jersey, a scris, in cartea „Let Me Finish” ca, potrivit lui Donald Trump, cravatele lungi il faca sa para mai „subțire”. Potrivit lui Christie, președintele american l-a sfatuit, in 2016, sa poarte in campanie electorala…