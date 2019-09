Stiri pe aceeasi tema

- O retea de traficanti care vindeau nou-nascuti si ovare prelevate de la femei provenite in principal din Bulgaria a fost destructurata miercuri la Salonic. Femeile, care proveneau din Bulgaria, Georgia și de etnie roma din Grecia, erau duse la clinici private din Salonic pentru a naște sau pentru a…

- Femeile - provenite din Bulgaria, Georgia si de etnie roma din Grecia - erau duse la clinici private din Salonic pentru a naste sau pentru a le fi prelevate ovarele, a precizat politia greaca. Anchetatorii au descoperit 22 de cazuri de adoptii ilegale si 24 de cazuri de vanzari de ovare in…

- Politia din orasul grec Salonic a destructurat o retea de adoptii ilegale in care erau implicate femei din Bulgaria, transmit marti BTA si ANA-MPA. In cadrul operatiunii au fost retinute 12 persoane, intre care un avocat si un medic. In total peste 60 de persoane erau implicate in aceasta retea,…

- Anchetatorii efectueaza, la ora transmiterii știrii, percheziții la apartamentul inchiriat de olandez pe parcursul șederii sale in București, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul poliției.Surse din cadrul poliției au precizat, pentru MEDIAFAX, anchetatorii au inceput perchezițiile…

- Bogdan Licu, procurorul general interimar al Romaniei, a anunțat ca autoritațile romane nu dețin date oficiale despre sinuciderea criminalului din Olanda, care a ucis-o, vineri dupa-amiaza, pe fetița de 11 ani din Dambovița.Licu a precizat ca anchetatorii iau in calcul mai multe piste, printre…

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei. Doi cetateni…