A fost desemnată Miss Universe 2018 Detinatoarea titlurilor de Miss Univers Filipine 2018 si Miss World Filipine 2016, Catriona Gray este o filipinezo-australiana care este prezentatoare de televiziune, cantareata, model si initiatoarea unui proiect caritabil in Manila. Ea a spus ca a invatat sa fie recunoscatoare si "sa caute frumusetea din viata" in timp ce preda pentru copiii saraci din mahalalele din Manila cand a fost intrebata de prezentatorul Steve Harvey care a fost cea mai importanta lectie primita pana acum. Gray a declarat la conferinta de presa ca vrea sa viziteze Europa, pentru ca niciodata nu a mers… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

