- Legitimatia, datata 1985-1989, permitea detinatorului sa treaca cu usurinta de punctele de securitate ale politiei secrete est-germane, a declarat Konrad Felber, directorul arhivelor Stasi din orasul Dresda. Vladimir Putin a fost agent al serviciului sovietic de spionaj KGB si a activat in Germania…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a exclus posibilitatea unei intrevederi intre președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, in condițiile in care cei doi lideri ar urma sa participe la mai multe summituri internaționale in urmatoarele luni informeaza…

