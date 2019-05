Stiri pe aceeasi tema

- Ramasitele navei Clotilda, care a transportat ilegal 110 de africani in Alabama la peste 50 de ani dupa ce SUA interzisese importul de sclavi, in 1807, au fost gasite pe fundul raului Mobile din Alabama, a indicat revista oficiala a Institutului Smithsonian. Comisia Istorica din Alabama (AHC) si…

- Cladirile ghetoului evreiesc din Iris au fost demolate pentru a facilita construirea unui ansamblu imobiliar. Memoria celor 20.000 de suflete deportate la Auschwitz în 1944, cel mai probabil, nu va fi onorata prin amplasarea vreunui monument. Mihai Wittenberger, membru în compartimentul…

- Expozitii temporare, activitati de colectare a insectelor nocturne si de interceptare a liliecilor din curtea Muzeului, precum si alte surprize, se numara printre propunerile Muzeului National de Istorie...

- Șoferul care a intrat in gardul Muzeului Național de Etnografie și Istorie se afla stare de ebrietate.Potrivit poliției, la volanul autoturismului era un barbat de 33 ani, care a incercat sa se eschiveze de la locul faptei, insa niște șoferi trecatori l-au oprit.

- Stindardul liturgic al lui Stefan cel Mare a fost transportat vineri cu un avion militar spre Paris, urmand sa fie prezentat intr-o expozitie de broderii romanesti de traditie bizantina care se va deschide la Muzeul Luvru, a anuntat managerul Muzeului National de Istorie a Romaniei (MNIR), Ernest…

- La finalul saptamanii trecute, președintele PSD București, Gabriel Mutu, tragea un semnal de alarma asupra necesitații sprijinirii inființarii Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului. Proiectul de hotarare prin care o cladire aflata in administrarea municipalitații sa fie…

- Adrian Nastase, fostul premier al Romaniei, vine maine la Biblioteca Judeteana Arges. Adrian Nastase, fost premier al Romaniei, insotit de ambasadorul Republicii Moldova la București, Mihai Gribincea, va fi prezent miercuri, 6 martie, incepand cu orele 11,00 la Biblioteca Județeana ,,Dinicu Golescu”…