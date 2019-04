Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii americani au descoperit un posibil antibiotic, neexploatat pana in prezent, in stratul protector de mucus ce acopera corpul pestilor tineri, relateaza agentia Xinhua. Studiul prezentat duminica la editia de primavara a conferintei organizate de Societatea Americana de Chimie…

- Riscul de recurenta planeaza asupra femeilor care au invins cancerul mamar, uneori pana la 20 de ani de la primirea primului diagnostic. Oamenii de stiinta incearca sa afle persoanele cele mai expuse acestui risc pentru ca ele sa beneficieze de cel mai bun tratament, potrivit AFP.

- Cercetatorii germani au descoperit un test revolutionar pentru depistarea cancerului de san. Este vorba despre o analiza de sange care poate spune cu o precizie mare daca boala si-a facut aparitia in organism. „Avem acum un test de sange care ne permite sa aflam daca exista un semn de boala sau daca…

- Politia egipteana a anuntat duminica descoperirea unui mormant antic sub o casa - aflata in proximitatea piramidelor din Giza - ce apartinea unui barbat care a sapat ilegal si in secret doua santuri pentru a ajunge la acea camera funerara, informeaza Xinhua. "Am descoperit ca au fost facute excavatii…

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Curtin din Australia de Vest, alaturi de cercetatori de la Muzeul de Istorie Naturala din Suedia, Universitatea Nationala din Australia si Institutul Lunar si Planetar din Houston, SUA, studiaza mostre colectate de pe Luna in cadrul misiunii Apollo…

- Cercetatorii de la NASA au folosit datele transmise recent de sonda spatiala Cassini pentru a calcula lungimea unei zile pe planeta Saturn si au ajuns la concluzia ca aceasta are o durata de 10 ore, 33 de minute si 38 de secunde, informeaza Xinhua. Raspunsul la aceasta intrebare stiintifica era ascuns…

- Cercetatorii de la NASA au folosit datele transmise recent de sonda spatiala Cassini pentru a calcula lungimea unei zile pe planeta Saturn si au ajuns la concluzia ca aceasta are o durata de 10 ore, 33 de minute si 38 de secunde, informeaza Xinhua.

- Chinezii au dus pe luna plante și animale, pentru a vedea daca supraviețuiesc. Experimentul se va desfașura pe partea intunecata a Lunii și este gandit ca o simbioza intre cele doua categorii de viețuitoare: pe de o parte semințele unei plante, și pe de alta, ouale viermilor de matase. Un experiment…