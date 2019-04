Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Botswana au prezentat cel mai mare diamant albastru descoperit pana acum in aceasta țara. Diamantul botezat ”Bleu Okavango” are 20,46 de carate și este considerat o descoperire de exceptie la nivel mondial. ”Se intampla incredibil de rar gasirea unei pietre de o asemenea culoare si…

- Cel mai mare diamant albastru descoperit pana acum in Botswana, de 20,46 de carate, a fost prezentat miercuri publicului, la Gaborone, o descoperire de exceptie in acest stat din sudul Africii, unul dintre principalii producatori de diamante din lume, scrie agerpres.ro.

- Cel mai mare diamant albastru descoperit pana acum in Botswana, de 20,46 de carate, a fost prezentat miercuri publicului, la Gaborone, o descoperire de exceptie in acest stat din sudul Africii, unul dintre principalii producatori de diamante din lume, potrivit AFP.

- Cel mai mare diamant albastru descoperit pana acum in Botswana, de 20,46 de carate, a fost prezentat miercuri publicului, la Gaborone, o descoperire de exceptie in acest stat din sudul Africii, unul dintre principalii producatori de diamante din lume, potrivit AFP. ''Se intampla…

- Un diamant oval de 88,22 carate a fost vandut la o licitație organizata de Sotheby's in Hong Kong, pentru 13,7 milioane de dolari. Diamantul alb stralucitor oval este considerat "perfect din punctul de vedere al oricarui criteriu". In prezentarea realizata de casa de licitații, piatra cu grad de culoare…

- Un sfinx cu capul de berbec, cioplit in gresie in urma cu peste 3.000 de ani, a fost descoperit recent in Egipt, pe situl arheologic al unei vechi cariere de piatra de la Gebel el-Silsila, in apropiere de Aswan, informeaza miercuri Live Scince. Sfinxul, inalt de 3,5 metri, a fost descoperit…

- Faptul ca Beyonce de Romania este o mamica singura nu inseamna ca nu poate face totul, pentru binele fetiței sale. Blondina nu se da in laturi de la nimic atunci cand vine vorba de facut bani, așa ca a mai gasit rapid o sursa de venit, pentru a o crește pe micuța Anais.

- Politistii italieni au descoperit, duminica, cadavrul unui roman intr o zona de la malul marii, in Reggio Calabria, informeaza reggiotv.it., scrie observator.tv Potrivit sursei citate, cadavrul lui I.C. a fost descoperit in avansata stare de descompunere.Se pare ca barbatul de 58 de ani era cunoscut…