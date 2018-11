A fost descoperit un continent stravechi sub stratul de gheața din Antarctica, iar specialiștii sunt entuziasmați. Nimeni nu se aștepta ca Antarctica sa ofere, inca, atat de multe surprize, dar imaginile obținute din satelit sunt elocvente. Este vorba despre adevarate mostre temporale descoperite la mai mult de 1,6 km adancime, sub calota polara. Cercetatorii au […] The post A fost descoperit un continent stravechi sub stratul de gheața din Antarctica: ”Nu ne așteptam…” appeared first on Cancan.ro .