Aceste informatii despre o posibila repatriere a ramasitelor pamantesti ale celui care a fost numit 'Omul nostru din Damasc', la 54 de ani de la executarea sa, survin la numai doua saptamani dupa ce Rusia a ajutat la transmiterea catre statul israelian a ramasitelor pamantesti ale sergentului Zachary Baumel, dat disparut in Primul razboi din Liban in 1982 - a caror repatriere a pus capat cautarilor de 37 de ani, informeaza agerpres.ro.



Israelul a refuzat sa se exprime cu privire la informatiile despre Cohen, care se bazau in mare masura pe zvonuri care circulau pe retelele sociale.…