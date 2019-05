A fost descoperit echivalentul britanic al mormântului lui Tutankhamon VIDEO Un mormant regal saxon descoperit in marginea unui drum din comitatul Essex, la nord-est de Londra, intre un bar si un supermarket, a fost prezentat joi de cercetatori ca fiind ''echivalentul britanic al mormantului lui Tutankhamon''. Necropola a fost descoperita cu prilejul lucrarilor de largire a unui tronson din drumul care duce la Prittlewell, in apropiere de Southend-on-Sea, in 2003.



Dupa mai bine de 15 ani de cercetare, expertii sunt de parere ca ar putea fi mormantul lui Seaxa, fratele lui Saeberht, regele saxonilor din est la inceputul secolului al VII-lea, informeaza Agerpres.

Sursa articol si foto: rtv.net

