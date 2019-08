Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanasu a declarat, vineri seara, ca familia Alexandrei Macesanu a fost sunata de ministrul Justitiei, Ana Birchall, care a transmis ca ADN-ul din oasele gasite in butoi, la domiciliul lui Gheorghe Dinca si analizate de INML este al fetei. Astfel, se confirma ceea ce Gheorghe Dinca declarase…

- Unchiul Alexandru Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a anunțat pe Facebook ca va cere și o expertiza internaționala in cazul oaselor gasite de anchetatori in casa criminalului din Caracal. Mesajul lui Cumpanașu vine in condițiile in care IML a confirmat, vineri seara, ca oasele ridicate din casa lui Gheorghe…

- Unchiul Alexandrei, fata sechestrata și violata de bestia din Caracal, a lansat un apel pe pagina sa de Facebook prin care ii roaga pe toți cei care au informații despre Alexandra sau despre Gheorghe Dinca sa i le furnizeze in speranța ca adolescenta este inca in viața și va putea fi gasita. ”Dragi…

- Gheorghe Dinca este in aceste zile una dintre cele mai discutate persoane din Romania. Criminalul din Caracal și-a atras antipatia a sute de oameni, dupa ce a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza.

- Matușa Luizei, Alina, a intrat in direct la Romania TV și a discutat cu prezentatorul despre faptul ca ar fi fost contactata de un domn care i-ar fi spus ca vrea sa o ajute sa o gaseasca pe fetița. ”De pe data de 1 iunie, m-a sunat un domnul Genea și mi-a spus: Alina tata, haide sa facem…

- Criminalul din Caracal a rostit cuvintele de care s-a temut o tara: le-a ucis pe Alexandra si Luiza! Marturia i-a pus la pamant pe parintii celor doua copile, care au sperat pana in ultima clipa ca fetele lor traiesc.

- Alexandra a disparut de acasa pe data de 24 iulie, iar ultima oara atunci cand a urcat intr-o mașina pe care a luat-o la ocazie. La volan s-ar fi aflat chiar presupusul criminal din Caracal, Gheorghe Dinca.