Stiri pe aceeasi tema

- Brad Pitt a avut o apariție surpriza in emisiunea vedetei de televiziune Ellen DeGeneres, care i-a marturisit actorului ca a avut o relație cu una dintre fostele lui iubite. Inițial, Pitt a aparut in platoul emisiunii ca membru al publicului. Insa, la un moment dat, Ellen l-a observat și l-a invitat…

- O femeie a fost amendata, la Iași, pentru ca a stat intr-un leagan. Ea a depașit varsta de leagan, au constata polițiștii locali care i-au completat procesul-verbal de amenda. In iași, folosirea locului de joaca peste varsta de 14 ani este considerata contravenție. Femeia care a primit 150 de lei amenda…

- O femeie in varsta de 43 de ani, din județul Dambovița, a fost prinsa in flagrant de polițiștii din Lugoj, in timp ce aborda femei pe strada și le inșela, oferindu-le, la schimb, bijuterii din aur fals. In acest mod, individa i-a schimbat unei femei de 63 de ani din municipiul Lugoj bijuteriile…

- La Acvariul din Constanta au inceput sa sune alarmele si lumea tipa disperata. Din informatii, se pare ca o fata in varsta de 16 ani a fost ranita dupa ce un acvariu a fost spart.Revenim cu detalii. ...

- Un barbat, in varsta de 65 ani, care a condus un autoturism pe str. Carpaților din municipiul Brașov, a surprins și accidentat o femeie, in varsta de 65 ani, angajata in traversarea neregulamentara a strazii, respectiv pe culoarea rosie a semaforului destinat pietonilor (vizavi de Cramele lui Decebal).…

- O femeie in varsta de 49 de ani și-a pierdut viața in urma unui accident rutier. Un barbat in varsta de 52 ani din București, in timp ce conducea un autoturism pe DC-58 Deparați, in afara localitații, a patruns pe DJ -504 fara sa respecte semnificația indicatorului ”cedeaza trecerea”, intrand in coliziune…