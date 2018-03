Stiri pe aceeasi tema

- Birocrația din Romania a reușit sa creeze o noua situație tragi-comica.Un barbat in varsta de 63 de ani, din judetul Vaslui, declarat decedat in anul 2016, desi este in viata, a pierdut procesul prin care cerea anularea declararii decesului. Citește și: Un nou dosar penal BUBUIE in PNL: GREUL…

- Situație incredibila in Vaslui. Un barbat de 63 de ani, aflat in viața, a fost declarat decedat. Anomaliile nu s-au oprit aici. Barbatul a pierdut și procesul deschis prin care cerea anularea declararii decesului.

- Caz socant la Vaslui! Un polițist a impușcat, in aceasta dupa-amiaza, un tanar in varsta de 27 ani. Din primele informații, se pare ca acesta a fost nevoit sa foloseasca arma din dotare intrucat barbatul se opunea arestarii.Citeste si: ALERTA - Romania e SUB APE: Noi coduri PORTOCALII si GALBENE…

- Procurorii din Timis au facut public, joi, referatul în baza caruia au cerut arestarea educatoarei care si-a ucis fiica de numai patru ani, în cada. Va avertizam ca urmeaza descrierea unor actiuni si circumstante cu puternic impact emotional.

- Procesul dintre Beyonce de Romania și Nicolae Guița, pentru stabilirea pensiei alimentare a fiicei lor, Anais, a luat, sfarșit. Iar judecatorii au luat o decizie care, la aceasta ora, a facut-o pe mama fetiței sa se... cruceasca.

- EXCELENTA Nu mai putin de 18 elevi de la Colegiul National „Gh. Rosca Codreanu” din Barlad s-au calificat pana acum la fazele nationale ale obiectelor la care au obtinut excelenta. Ei vor reprezenta judetul Vaslui la nivel de Romania. Si nu este un numar batut in cuie, deoarece inca se mai desfasoara…

- Cod galben de ceata in Vaslui si alte 5 judete din Moldova si Dobrogea. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in dimineața zilei de luni, 12 martie, atentionari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in sase judete din Moldova si Dobrogea, respectiv ploi si vant puternic in judetele…

- La Iasi s-a constituit Liga Alesilor Locali Unionisti Multi dintre alesii locali de peste Prut considera ca unirea este singura solutie de dezvoltare a Republicii Moldova, unde domina saracia, iar democratia este fragila. Ilie Leahu este viceprimarul comunei Bacioi din apropierea Chisinaului. …

- Peste 40 dintre cele mai mari birouri de arhitectura din Romania s-au unit pentru a crea Asociația Societaților de Arhitectura din Romania – ASAR, entitate care are ca obiectiv prioritar colaborarea cu organizațiile și instituțiile implicate in procesul de dezvoltare a spațiului construit, cu scopul…

- Conform Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale – PAID Romania, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului va trimite lunar catre PAID o informare cu privire la activitatea seismica de pe teritoriul tarii, precum si o informare de fiecare data cand se inregistreaza…

- Nu mai surprinde pe nimeni faptul ca primarii din Romania sunt „mana larga” cand vine vorba de cheltuit banul public, dar parca te incearca un sentiment de indignare atunci cand vezi ca „robinetul” e uitat deschis cu buna-știința. Un astfel de exemplu graitor se petrece in comuna Dragomirești, județul…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Cristian Silvasan , jucator de fotbal (n. 1982); Dan Coriolan Simedru , deputat PNL de Alba (n. 1962); Dumitru Pelican , senator PC de Bucuresti (n. 1957); Marian Draghici , poet, publicist si editor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1953); Mircea…

- Diana Bogos La sfarșitul acestei saptamani, la București, vor avea loc finalele Campionatului Național de atletism in sala. LPS Vaslui va avea patru sportive in competiție. Sala de atletism din cadrul CSNB „Lia Manoliu” va gazdui, in weekend, etapa finala a Campionatelor Naționale ale juniorilor 1,…

- SOLICITARE….Situatia grea prin care trec multe primarii din judetul Vaslui i-a facut pe unii dintre primarii de comune din judet sa ceara, la Adunarea Comunelor din Romania, mai mult ajutor din partea statului in accesarea de fonduri, precum si bugete pe masura nevoilor actuale. In perioada 18-20 februarie,…

- La doar 19 ani, un tanar din Vaslui s-a spanzurat din cauza unei decepții in dragoste. In stare de șoc, apropiații spun ca Marian Macovei era afectat din cauza desparțirii de iubita lui și de divorțul parinților, scrie libertatea.ro.

- In anul al doilea in care Progamul educativ ”Școli-ambasador ale Parlamentului European” se deruleaza in Romania, Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui candideaza la acest titlu. O echipa alcatuita din cinci ambasadori-seniori și 15 ambasadori-juniori este implicata in organizarea și derularea de activitați…

- Liderii social-democrati au fost luati prin surprindere, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, de propunerea presedintelui partidului, Liviu Dragnea, privind organizarea unui congres extraordinar in luna martie, unii dintre ei exprimandu-se impotriva acesteia. …

- Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD) lanseaza astazi primul Curs Online de Educație Incluziva adresat profesorilor din invațamantul preuniversitar din Romania. Cursul poate fi ușor accesat pe platforma online creata de CEDCD: www.educatieincluziva.info In urma unor indelungi…

- Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite. Pentru ca aceasta informatie sa aiba un impact si mai mare, portalul…

- Peste 120 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, jumatate in judetele Vaslui, Bacau si Suceava. Numarul imbolnavirilor a ajuns la 10.749, peste 10.200 de cazuri fiind la persoane nevaccinate deloc. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)…

- Gripa a mai facut ieri o victima, ridicand la 17 numarul deceselor inregistrate in aceasta iarna. Majoritatea erau copii si varstnici, sufereau si de alte afectiuni si nu erau vaccinati antigripal. Virusul a fost confirmat pana acum prin analize de laborator in 300 de cazuri, cele mai multe fiind in…

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73,4 milioane de dolari , in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

- Un șofer moldovean, in varsta de 41 ani, a accidentat mortal aseara, in raza comunei Banca, județul Vaslui un barbat in varsta de 38 de ani, care se deplasa pe marginea carosabilului, langa o bicicleta.

- Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.„C.E. a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor privind legile…

- UPDATE: Guvernul Dancila a trecut de Parlament cu 282 de voturi ”pentru”. Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 17.55: Guvernul Dancila va depune juramantul…

- Cotidianul The Telegraph a publicat, duminica, un articol despre fostul principe Nicolae al Romaniei, relatand ca acesta intentioneaza sa se intoarca in tara impreuna cu noua sa sotie, Alina Binder, unde ar fi primit cu simpatie de catre sustinatorii monarhiei.

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- Cea mai recenta inventariere a scolilor civilizate din Romania plaseaza Suceava pe un rușinos loc doi in ceea ce privește numarul unitaților de invațamant cu grupuri sanitare in exterior.219 școli sucevene au toaletele in curte, Vaslui fiind singurul județ care ne depașește, cu 389 de școli cu ...

- Scandal fara sfarsit intre Marius Dragomir si fosta lui sotie, Nadia Maftei. Cel mai vandut cantaret roman din anii ’90 a ajuns, din nou, in fata magistratilor, cu femeia alaturi de care are doi copii, din cauza pensiei alimentare pe care artistul trebuie sa o achite. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- Procesul privind cea mai mare cantitate de droguri descoperita din Romania, mai precis intr un container din Eforie, merge la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca, la finele saptamanii trecute, inculpatii au atacat decizia primei instante, respectiv a Tribunalului Constanta. Oricare va fi decizia…

- Nu mai puțin de 86 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, majoritatea in judetele Vaslui si Prahova, dar si in Capitala. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana…

- Corpul anti-coruptie al Consiliului Europei (GRECO) a concluzionat, intr-un raport publicat joi, ca Romania a facut progrese foarte mici in implementarea recomandarilor referitoare la prevenirea si combaterea coruptiei in ceea ce ii priveste pe membrii Parlamentului, judecatorii si procurorii. GRECO…

- Gica Hagi a petrecut mai multe zile la Firenze, unde a negociat cu oficialii gruparii viola, pentru ca apoi sa se intoarca in Romania cu Ianis Hagi, chiar daca mutarea n-a fost perfectata. Mai mult, "Regele" a oficializat transferul lui Ianis hagi prin intermediul site-ului oficial al Viitorului…

- NEWS ALERT Proces de UN MILION DE EURO, castigat definitiv de un jurnalist clujean Un jurnalist a castigat definitiv un proces cu un important om de afaceri din Cluj. Jurnalistul Ionel Lespuc a câstigat definitiv procesul cu omul de afaceri Liviu Jisa, patronul societatii Tours Claus SRL…

- CV-ul lui Rudic este impresionant. Sarbul nu este strain de Liga Zimbrilor, unde a activat atat ca jucator, cat și ca antrenor. El a avut un prim contact cu intrecerea handbalistica din Romania in 2005, cand a semnat cu Steaua, club cu care a devenit campion in 2008 și a participat la Liga Campionilor. …

- Colectivizarea a insemnat o trauma pentru lumea sateasca in Romania. In mai putin de doua decenii, taranii au fost lasati fara pamanturi, transformate in proprietate de stat. Procesul a fost in multe cazuri brutal, cu rascoale taranesti, dar si cu represalii extrem de dure din partea autoritatilor.

- Doua tinere din Vaslui au intrat in finala concursului "Excelenta Academica in Strainatate 2018", organizat de Liga Studentilor Romani din Strainatate (LSRS). Este vorba despre Andreea Serban, doctorand la Facultatea de Drept a Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi, si Florentina Sava, absolventa a unui…

- GALA…Barladul va fi gazda unei activitati inedite, organizata de Directia Generala a Asistentei Sociale si Protectie a Copilului (DGASPC) Vaslui. Performanta in educatie si in alte domenii, a copiilor si tinerilor institutionalizati din judetul Vaslui, va fi premiata in cadrul unei festivitati de catre…

- Alina Vidican este așteptata cu mare nerabdare, la Timișoara, loc in care va petrece Sarbatorile de Iarna. Mai mult decat atat, pentru revenirea ei in Romania s-aui facut pregatiri cat se poate de serioase.

- Intr-o conferința de presa, marți dimineața, Tudorel Toader a oferit noi amanunte despre procesul de extradare a acestuia și a precizat ca se va de deplasa și la Belgrad, dar nu pentru a grabi procesul de readucere in țara a fostului deputat. "Judecatorii din Serbia sunt independenti, precum cei din…

- La aproape o saptamana de cand a impins-o pe Alina Ciucu pe sinele mortii s-a aflat cum si-a premeditat Magdalena Serban oribila crima pas cu pas. Potrivit specialistilor, asasina de la metrou si-a calculat fiecare gest dupa ce a ucis-o oe tanara de 25 de ani in statia de metrou Dristor 1. Mai mult,…

- In aprilie 1985, la Baia Mare a sosit o circulara de la București care, pe scurt, zicea așa: mai marii fotbalului din Romania doreau sa ii vada la lucru pe cei mai talentați juniori nascuți in Maramureș intre 1971-1972. Procesul de observare urma sa aiba loc in cadrul Cupei Viitorul de la Satu Mare.…