Stiri pe aceeasi tema

- Ogata a fost nevoita sa paraseasca sedinta consiliului municipal din Kumamoto vineri dupa ce a refuzat sa isi ceara scuze pentru incident. Ea considera ca aactiune face parte dintr-un efort de a pune piedici incercarilor sale de a aduce o atmosfera mai relaxata sedintelor de consiliu. Ea sustine ca…

- Pentru ziua de 27 septembrie 2018, de la ora 16, este anunțata ședința ordinara a consiliului local Gherla. Pe ordinea de zi se afla mai multe puncte. Intre acestea, revine proiectul de hotarare privind acordarea normei de hrana pentru angajații din Poliția Locala. Același proiect a mai fost votat in…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor continua, marti, discutiile cu ministrul de Interne, Carmen Dan, in absenta presei, dupa ce presedintele forului legislativ, Dorel Caprar, i-a dat afara din sala pe jurnalistii invocand caracterul clasificat al discutiilor.

- Conform Legii 31/1990, convocarea Adunarii Generale a Acționarilor unei societați se poate face cu minimum 30 de zile inaintea ședinței. Marți, pe site-ul STPT a aparut insa un anunț prin care membrii AGA ai aceste societați erau convocați la o ședința la sediul Primariei Timișoara. …

- Guvernul Romaniei s a intrunit astazi in cadrul unei sedinte, iar pe ordinea de zi s au aflat urmatoarele proiecte: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind unele masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului UE, EURATOM nr.1141 2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 octombrie…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 si 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aleșii locali din Orașul Pogoanele sunt convocați de catre Primarul Florin Dumitrașcu, sa participe la ședința ordinara a Consiliului…

- Concursuri, expozitii si concerte sustinute de artisti de renume Lora, Antonia, Alex Velea, Marcel Pavel, Nicole Cherry si Feli Donose vor urca pe scena, de Zilele Municipiului Alexandria in Eveniment / on 19/07/2018 at 14:19 / In acest an, municipalitatea sarbatoreste 184 de ani de la atestarea…

- In conformitate cu adresa inregistrata sub nr. 26327 02.07.2018 si cu hotararea Consiliului de Administratie nr. 4 18.05.2018, presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime CN APM SA convoaca Adunarea Generala in data de 9.08.2018, ora 11.00, la sediul…