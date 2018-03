A fost cutremur, joi, in Romania Pamantul s-a miscat, joi dupa-amiaza, in estul tarii, dar nu in judetul Vrancea, unde se produc frecvent cutremure in Romania, ci in Galati. Cutremurul a fost de intensitate redusa, avand doar 2.7 grade pe Richter magnitudine, conform inpf.ro. S-a produs la ora 14 si 49 de minute si a fost un seism de suprafata – avand in […] A fost cutremur, joi, in Romania is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

