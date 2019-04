A fost cutremur in Romania in Sambata Pastelui. Distanta de la epicentru la principalele localitati din judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dimineata la ora 9.01 in judetul Buzau.Potrivit INFP, epicentrul a fost localizat la o adancime de 122 km, la o distanta de 8 km de localitatea Lopatari, 49 km de Buzau si 128 km de Bucuresti. Acesta este al treilea cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade s-a inregistrat, sambata, in judetul Buzau, la o adancime de 133 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter a fost inregistrat la ora 14:22.

- Festivalul Filmului Francez in Romania, ajuns la a XXIII-a editie, se va desfasura in perioada 8 - 19 mai, fiind organizat in acest an, pentru prima data, in 13 orase, cu 146 de proiectii. Potrivit unui comunicat al Institutului Francez transmis vineri AGERPRES, proiectiile vor avea loc in Bucuresti…

- Un cutremur a avut loc in aceasta noapte in judetul Buzau. Potrivit specialistilor INFP; seismul a avut loc la ora 00:01 si a avut o magnitudine de 2,5 grade pe scara Richter.Epicentrul a fost localizat la o adancime de 113 km, la o distanta de 122 km de Bucuresti, 50 km de Buzau si 3 km de Gura Teghii.…

- Un seism de magnitudine ML 2.7 a fost inregistrat la ora 20.22, in judetul Buzau, la 124 kilometri adancime. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.53 N ; 26.44 E, la 125 km N de Bucuresti, 52 km NV de Buzau si 5…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in judetul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 120 de kilometri.

- Un seism cu magnitudinea 3.9 a fost inregistrat la ora 03.18, in judetul Buzau, la 140 de kilometri adancime. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.67 N ; 26.44 E, la 140 km N de Bucuresti, 56 km SE de Sfantu Gheorghe si 17 km SE de Comandau.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare…

- Alerta! Cutremure in serie in Romania. Vezi ce magnitudine au avut Doua cutremure au avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, in interval de jumatate de ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter. Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs duminica,…